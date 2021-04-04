صحيفة هندية: موكب المومياوات الذهبي أظهر التراث العريق لمصر

أكدت صحيفة "ذا برنت" الهندية، أن حفل موكب المومياوات الذهبي الذي انطلق في شوارع القاهرة أمس عبر عن التراث الغني والعريق للأمة المصرية.وقالت الصحيفة في تقريرها اليوم، إن مصر استعرضت 22 مومياء ملكية عبر شوارع القاهرة قبل نقلها إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وأشارت "ذا برنت"، إلى أن "موكب الفراعنة الذهبي" سار على طول نهر النيل لثلاثة أميال يرافقه عوامات مزينة على شكل قوارب كانت تستخدم لنقل المتوفين من أفراد العائلة المالكة الفرعونية إلى المقابر، بينما كان الموكب يحرسه فرسان يرتدون ملابس ذات طراز فرعوني.وأوضحت الصحيفة أنه من المومياوات البارة والمؤثرة في مصر، رمسيس الثاني وتحتمس الأول وستي الأول والملكة حتشبسوت، إحدى المرأتين اللتين حكمتا مصر كفراعنة منذ حوالي 3000 عام.