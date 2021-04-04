السعودية واليابان تؤكدان ضرورة تعزيز التعاون لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي

أكدت المملكة العربية السعودية واليابان ضرورة تعزيز تعاونهما لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية: أن ذلك جاء خلال استقبال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم الأحد بالرياض، سفير اليابان لدى المملكة فوميو إيواي.واستعرض الوزير السعودي - خلال اللقاء - مسيرة العلاقات الثنائية الرقمية التي تربط المملكة واليابان، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات التقنية والرقمية وفي مقدمتها تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.