4033 إصابة و21 وفاة بكورونا في الهند

أعلنت إدارة الصحة في العاصمة الهندية (نيودلهي) أنه تم تسجيل 4 آلاف و33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في العاصمة إلى 676 ألفًا و414 حالة.وذكرت الإدارة حسبما ذكرت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي في نيودلهي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 11 ألفًا و81 حالة.وأضافت أن عدد حالات (كوفيد-19) النشطة بالعاصمة ارتفع إلى 13 ألفًا و982 حالة، بينهم 7 آلاف و144 حالة في العزل المنزلي.