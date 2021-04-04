«قومي المرأة» يواصل حملة «احميها من الختان» بسوهاج

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، دورة تدريبية لعدد٥٠ رائدة ريفية وذلك في إطار حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان" والتي تطلقها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بـ٢٧ محافظة على مستوى الجمهورية بالفترة من ٣٠:٢٨ مارس ٢٠٢١، لتدريب الرائدات على رسائل الحملة للسيدات بالمحافظات وتوضيح رأى الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذى الفتاة وانه ليس من العبادات.كما سيتم توضيح رأى الطب والعقوبة المنصوص عليها فى القانون لكل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة كذلك الاثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.