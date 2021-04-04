رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:01 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
حسين العمدة
طباعة
ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي، ونقدم لكم خلال التقرير التالى أهم التفاصيل عنها، حيث تقوم الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم، وكافة الأسر محدودى ومتوسطي الدخل، عن طريق توفير شقق اسكان اجتماعي لهم.

وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعتبر هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية.

نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي


نستعرض لكم كافة المعلومات عن نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، كما هو موضح بالأتى:

- يقوم المواطنين بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
- ثم اختيار ايقونة استعلام عن نتائج الإعلانات، لمعرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي.

- بعد ذلك كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.

- ثم كتابة كلمة السر أو كلمة المرور.

- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا


خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي


- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.

- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.

- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.

- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.

- وظائف خالية، والايجار قريبا.

قدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

محمد الباز يكتب: عندما صرخ أسامة هيكل فى مكتبه: أنا محدش يقدر علىّ


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر

إقبال كثيف في ثالث أيام معرض زايد للكتاب (صور)

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

حجازي والنشار يحضران افتتاح أعمال يحيى عبده بجاليري «ضي»