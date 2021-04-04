الاستعلام عن نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن، ونقدم لكم خلال التقرير التالى أهم التفاصيل عنها، حيث تقوم الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين المصريين الذين يستحقون الدعم، وكافة الأسر محدودى ومتوسطي الدخل، عن طريق توفير شقق اسكان اجتماعي لهم.وصدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨، ليقوم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعتبر هيئة عامة خدمية له الشخصية الاعتبارية.نستعرض لكم كافة المعلومات عن نتيجة الإعلان الرابع عشر للإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، كما هو موضح بالأتى:- يقوم المواطنين بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا - ثم اختيار ايقونة استعلام عن نتائج الإعلانات، لمعرفة نتيجة الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي.- بعد ذلك كتابة الرقم القومى الموجود فى شهادة الميلاد، والمكون من ١٤ رقم.- ثم كتابة كلمة السر أو كلمة المرور.- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.

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خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي

- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.- وظائف خالية، والايجار قريبا.قدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن نتيجة الاعلان الرابع عشر للاسكان الاجتماعي، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى خدمات موقع صندوق الإسكان الإجتماعي.