365 إصابة و8 وفيات ‎‎‎‎‎‎‎‎بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد، عن تسجيل 365 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 498.197 حالة.وذكر بيان لوزارة الصحة المغربية أن مجموع التحاليل التي جرت عقب إجراء 7404 فحوصات بلغ 5.521.700 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس 2020.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 8 وفيات بكورونا خلال الـ(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي إلى 8850 وفاة، كما تم تسجيل 128 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 484.921.