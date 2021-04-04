«الزغول»: زيادة التقارب بين شعوب الوطن العربي هدفنا

أكد الدكتور فواز الزغول، مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي خلال كلمته في الملتقى السادس والعشرين لتدريب طلاب الجامعات العربية والذي تنظمه جامعة طنطا، إن الهدف الأسمى للمجلس العربي هو تعزيز روح الأخوة بين أبناء الوطن العربي، مشيرا إلى أن برنامج تدريب الطلاب يسهم في زيادة التقارب والتعارف بين شعوب الوطن العربي.وقال مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي: نحن مؤهلون في المنطقة العربية لبلوغ الريادة بين الأمم إذا تعاونا في إطار ما نملكه من موارد بشرية وخبرات واسعة، وإرث حضاري ممتد منذ القدم ووحدة في اللسان والدين والجغرافيا، حيث يقاس التطور والتقدم اليوم وفق معايير كمية ونوعية متفق عليها خاصة في ظل عصر العولمة.وأضاف أن الملتقى في دورته الحالية يأتي تجسيدًا لأهداف المجلس العربي، بتشجيع الجامعات على توفير فرص التدريب لطلابها بالتبادل مع الجامعات العربية الأخرى والأوروبية أيضًا، بما يتيح للطلاب العرب الاستفادة من تجارب وخبرات متنوعه، مشيرًا إلى أن برنامج التبادل الطلابي يلقى نجاح كبير بزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ أعداد الطلاب المستفيدين من فرص التدريب ما يقرب من 35% من إجمالي عدد الفرص المتوفرة.