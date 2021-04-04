الأنبا نيقولا: هذا ما قدمته للكنيسة على مدار 20 عامًا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تمت رسامتى شماسًا على يد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس (مطران طنطا وتوابعها) فى كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر عام 1980م. ثم ذهب للدراسة في معهد القديس يوحنا الدمشقي- البلمند- في لبنان. وفي عام 1983م تمت رسامتى كاهنًا في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في طنطا أيضًا على يد المتروبوليت بولس.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن: "في عام 1988م عُينت كاهنًا في كنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة. وكانت الكنيسة مغلقة ومهجورة، ومهملة داخليًا وخارجيًا، وبدون رعية. خلال فترة وعن طريق إتصالاتي الشخصية وبالتعاون مع مجلس رعية الكنيسة أصبح للكنسية رعية عربية".وتابع: "وكانت الكنيسة القديس نيقولاوس أول كنيسة في مصر تنظم إقامة القداس الإلهي في يوم الجمعة إلى جانب قداس يوم الأحد. وكذلك مشاركة الشعب في القداس الإلهي، وأصبح المصلين يرددون قانون الإيمان والصلاة الربانية. كما أصبحت العظة في القداس الإلهي جزء أساسي فيه".واكمل:"كما كانت أول كنيسة تُنظم للشباب والشبات دراسات منتظمة في دراسة كتاب مقدس وتاريخ كنيسة والعقيدة، وذلك بالاستعانة بمذكرات البلمند، وكان اللقاء يتم مرة في الإسبوع. وأول كنيسة تقيم معارض للكتب دينية، لتشجيع أبناء رعية الكنيسة وغيرهم من الكنائس الأخرى على القراءة. وكذلك أول كنيسة تنظم رحلة جماعية لأبناء الطائفة إلى دير سانت كاترين. كما تم إعداد دورات لتعلم الترتيل الكنائسية، وأصبح هؤلاء الشباب اليوم من أنجح المرتيل في الكنائس صوتًا وأداءً".واستطرد:"نتيجة لكل ما سبق ذكره وازدياد الشعب المصلي في الكنيسة، تم بالتعاون مع مجلس وكلاء الكنيسة توسيع طول الكنيسة ستة أمتار من الناحية الغربية وأربعة أمتار من الناحية الشرقية، وأصبح طول الكنيسة عشرون مترًا بعد أن كان عشرة أمتار. كما تم تركيب أجهزة لتكييف الهواء بدلًا من المراوح الكهربائية، وقد شارك شعب الكنيسة بتبرعاته في هذا العمل".وأردف: "خلال عضويتي في برنامج Sharing Resource التابع لمجلس الكنائس العالمي، في عام 1992م ضرب مصر زلزال أدى إلى تهدُم مدرسة القديس جرجس التابعة لجمعية مارجرجس الخيرية للروم الأرثوذكس الناطقين بالعربية، ولم تكن الجمعية لديها المال الكافي لإعادة بنائها. تقدمت بمشروع إعادة بناء المدرسة للبرنامج وحصلت على مبلغ من المال، وكذلك من بعض الكنائس الغربية التي كان يحضر ممثلون عنها كمراقبين في البرنامج. وأيضًا باتصلاتي ببعض الكنائس في مصر حصلت على تبرعات عينية لتأسيس فصول المدرسة".وأضاف: "كذلك عملت على طبع معظم كتب الخدم الطقسية والصلوات في كتيبات يسهل حملها، بتبرعات الشعب المؤمن، التي تم طباعتها مرات أخرى. وهي لاتزال تستخدم في الكنائس بمصر والمصلون حتى اليوم، وفي عام 2001م تم رسامتي متروبوليتًا على إبراشية طنطا وتوابعها على يد مثلث الرحمات البابا بتروس السابع في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في القاهرة".وأكمل:"بعد رسامتي مطرانًا على إبراشية طنطا، بالتعاون مع مجلس وكلاء كنيسة القديس جيورجيوس في طنطا تم جمع تبرعات من كنائس ومؤمنين كنيستنا في مصر لإتمام الترميم الذي تحتاجه الكنيسة من الداخل ومن الخارج، نتيجة للفترة الزمنية لها، مع الحفاظ على شكلها الأثري. كما تم تجديد الأيقونستاس وتزويده بأيقونات جديدة من اليونان بدلًا من المستهلكة، ورسم أيقونات جدارية لم تكن في الكنيسة قبل العمل فيها، وبناء مدخل جديد للكنيسة يتماشى مع طقس بناء الكنائس البيزانطية. كما تم تركيب أجهزة لتكييف الهواء بدلًا من المراوح الكهربائية للكنيسة ولقاعة الكنيسة بعد ترميمها وتجديد أثاثها. كما تم بناء مكتب للكنيسة، وإعادة بناء دورات المياه. بعد الانتهاء من كل هذه الأعمال قام بافتتاح الكنيسة وتدشينها صاحب الغبطة البابا يثوذوروس الثانى في عام 2009م".وتابع:"وكذلك في عام 2012م تم ترميم كنيسة القديس نيقولاوس فى مدافن الطائفة العربية بطنطا وتزويدها بالأيقونات من اليونان، بالإضافة إلى المدافن والمنطقة المحيطة بها داخل حرم السور الذي تم أيضًا تجديده، وفي عام 2014م تكرم صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني بمنحي لقب "TAXIARKHIN"، وأعطاني نجمة وقلادة القديس مرقص الرسول مؤسس بطريركية الإسكندرية وأول أسقف عليها".واستطرد:" أما كنيسة دخول السيد إلى الهيكل، مقر المطرانية، فقد تم الاتفاق مع الجمعية اليونانية بالقاهرة المالكة للكنيسة على ترميم الكنيسة التي انشقت من أسفل حتى قُبتها، بسبب قدمها ورخوية الأرض المقامة عليها. بعد الانتهاء من الأعمال الأساسية للترميم وقبل البدء في التشطيبات، توقف العمل بسبب خلاف مالي بين المهندس القائم بالأعمال وبين الجمعية، كما أنه خلال أسقفيتي نشرت عدة كتب منها خمسة كتب عن أسرار الكنيسة السبعة، وقداس القديس مرقص الرسول، وتفسير سفر الرؤيا وغيرهم".واختتم:"أخيرًا أتطلع أن تشجيع الأسر أبنائهم على الانخراط فى السلك الكهنوتى وعدم الاعتراض. وأن مَن يتقدمون للكهنوت عليهم أن يدرسوا فى كليات اللاهوت سواء في أنطاكيا أو اليونان أو روسيا وليس عبر الانترنت. لأنه بعد خبرتى فى البلمند فإن الكهنوت يُكتسب في الحياة المعاشة، وليس بالفكر نظري. كما أرى أن على أعضاء مجالس الرعية للكنائس أن يكون لديهم فكر كنسي في إدارة الكنيسة، لأن الكنيسة ليست مؤسسة بشرية".