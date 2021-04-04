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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجبل الأسود تطلب مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لسداد ديونها للصين

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:49 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قال نائب رئيس وزراء جمهورية الجبل الأسود، دريتان أبازوفيتش: إن بلاده طلبت مساعدة الاتحاد الأوروبي من أجل سداد قرضها لبنك "إكزيم" الصيني، والذي تبلغ قيمته 809 ملايين يورو وحصلت عليه عام 2014 بفائدة ثابتة 2% لبناء أول جسر على طريق بار- بولجار السريع.

وأوضح أبازوفيتش في تصريحاته أمام أعضاء البرلمان، اليوم الأحد: "لقد وصلنا إلى موقف صعب، لأننا لا نتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي، وعلينا طلب الدعم المالي حتى نتمكن من سداد الديون"، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت لطلب المساعدات بعدما سجل القرض الصيني ثلث ديون الموازنة تقريبا، وأن مديونية الحكومة الجديدة بلغت 750 مليون يورو وهناك حاجة إلى 500 مليون يورو لسداد الديون التي تراكمت على الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على استقرار الدين العام ومنع ارتفاعه، وخاصة مع بنك "أكزيم" الصيني باعتباره الدائن الأكبر.

يذكر أن اقتصاد جمهورية الجبل الأسود يعد من بين أكثر الاقتصادات تضررا في دول أوروبا الناشئة بسبب وباء كورونا، ما أدى لانهيار قطاع السياحة، الذي يساهم عادة بنسبة 25% في الناتج المحلي الإجمالي للجبل الأسود.

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