رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سعودي جازيت»: موكب الفراعنة الذهبي أسر العالم

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:56 م
موكب الفراعنة
موكب الفراعنة
محمد عمر
طباعة
أكدت مجلة "سعودي جازيت"، اليوم الأحد، أن مصر أسرت العالم بحفل موكب المومياوات الذهبي الذي انطلق من المتحف القديم بالتحرير متوجها نحو متحف الحضارة المصرية.

وقالت المجلة الناطقة بالإنجليزية تحت عنوان "مصر تأسر العالم بموكب الفراعنة الذهبي"، إن 22 مومياء فرعونية انطلقت في شوارع القاهرة مساء السبت ضمن موكب ملكي مذهل، وكان هذا الحدث بمثابة الإطلاق الرسمي لمتحف الحضارة الجديدة في الفسطاط.

وأشارت "سعودي جازيت"، إلى أن العرض الذي استمر لمدة 40 دقيقة وشاركت فيه 12 شخصية شهيرة مصرية، بثته أكثر من 200 قناة تلفزيونية عالمية.

وأشار التقرير إلى أن المتحف الجديد بإطلالته على منطقة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية، يعد واحدًا من أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم، والأول من نوعه في الحضارة المصرية بأكملها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته


الصور

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

أيام زمان

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل