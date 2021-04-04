«سعودي جازيت»: موكب الفراعنة الذهبي أسر العالم

مياوات الذهبي الذي انطلق من المتحف القديم بالتحرير متوجها نحو متحف الحضارة المصرية.

وقالت المجلة الناطقة بالإنجليزية تحت عنوان "مصر تأسر العالم بموكب الفراعنة الذهبي"، إن 22 مومياء فرعونية انطلقت في شوارع القاهرة مساء السبت ضمن موكب ملكي مذهل، وكان هذا الحدث بمثابة الإطلاق الرسمي لمتحف الحضارة الجديدة في الفسطاط.وأشارت "سعودي جازيت"، إلى أن العرض الذي استمر لمدة 40 دقيقة وشاركت فيه 12 شخصية شهيرة مصرية، بثته أكثر من 200 قناة تلفزيونية عالمية.وأشار التقرير إلى أن المتحف الجديد بإطلالته على منطقة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية، يعد واحدًا من أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم، والأول من نوعه في الحضارة المصرية بأكملها.