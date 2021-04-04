«السياحة العالمية» تسلم زاهي حواس شهادة تعيينه سفيرا للمنظمة

سلّم زراب بولوليكشفيلي رئيس منظمة السياحة العالمية، الدكتور زاهي حواس عالم المصريات شهادة تعيينه سفيرا للمنظمة، وبذلك يكون أول مصري يتولى هذا المنصب ويكون مسئولا عن تشجيع السياحة ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع.ومنح رئيس المنظمة الدكتور زاهي حواس بطاقة تحمل اسمه ولقبه الجديد كسفير للمنظمة.وأعرب الدكتور حواس - في تصريح له اليوم - عن سعادته وفخره بهذا التعيين، قائلا: "هذا شرف كبير لي ولبلدي مصر، خاصة أنه جاء بعد انتهاء العرض الملكي للمومياوات الذي أبهر العالم أجمع".وقدم حواس الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالتراث والحضارة المصرية، مؤكدا أن حضوره لاستقبال الموكب الملكي أثبت للعالم أجمع أن الحضارة المصرية لا تخص مصر فقط بل تخص العالم أجمع.