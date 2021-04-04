ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر لـ 117622

أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر الدكتور جمال فورار اليوم الأحد تسجيل 98 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة في يوم واحد.وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 117 ألفًا و622 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة آلاف و105 حالات وفاة، وأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و896 حالة، بعد شفاء 83 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 20 مصابا في العناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي، يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 4 صباحًا في تسع ولايات من بينها الجزائر العاصمة.