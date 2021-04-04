ضبط مستندات مزورة للتهرب من غرامات جمركية

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ فى ضبط أحد قضايا استخدام مستندات مزورة بقصد التهرب من الاشتراطات الاستيرادية بقيمة مستحقة وغرامات جمركية تُقدر بـ( ستة وأربعون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة وستة عشر جنيهًا).أكدت معلومات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإدارة قيام مالك مصنع للأحذية كائن بدائرة مركز شرطة قليوب باستيراد 22 رسالة مشمولها مستلزمات إنتاج أحذية وحقائب جلدية على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد بشهادة سجل صناعى مصطنعة لم تصدر عن الجهة المختصة، وقد تم استخدامها فى الإفراج عن عدد من الرسائل كمستلزمات إنتاج دون وجه حق بقصد التهرب من الرسوم الجمركية.أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس عن صحة الواقعة وتبين أن المصنع غير مدرج بقاعدة البيانات الخاصة بالجهة المختصة بذلك، وأن المصنع وهمى وغير حقيقى، وأن الواقعة تشكل جريمة تزوير وإصطناع مستندات منسوب صدورها لجهة حكومية.عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لفحص المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد 22 رسالة تم الإفراج عنها نهائيًا برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب مستندات مزورة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.