البابا ثيودروس الثاني يستقبل وزير السياحة اليوناني بمصر القديمة

استقبل البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، وزير السياحة اليوناني Charis Theocharis في دير القديس جيورجيوس بمصر القديمة في القاهرة، برفقة سفير اليونان في مصر Nikolaos Garilidis.يُذكر أن وزير السياحة اليوناني حضر إلى مصر بدعوة من نظيره المصري خالد العناني بمناسبة العرض التاريخي للفراعنة، الذين تم نقلهم من المتحف الأثري إلى متحف الفسطاط بالقاهرة القديمة.وفي سياق أخر، أخبر سفير السياحة اليوناني البابا ثيودروس الثاني عن الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في غضون ساعات قليلة إلى ليبيا.وأعلن البابا ثيودروس الثاني عن أن متروبوليت طرابلس المطران ثيوفيلاكتوس يستعد للذهاب إلى طرابلس وبنغازي؛ لإعادة فتح الكنائس التي تم إغلاقها بسبب الوضع المتوتر.