رئيس الوزراء يفتتح الموسم السادس لمعرض «أهلًا رمضان»



ولفت الدكتور علي المصيلحي إلى أنه يشارك في معارض "أهلًا رمضان" هذا العام أكثر من ٢٠ سلسلة تجارية تم اختيارها بدقة، تضم ١٨٤٥ جناحًا ركنًا، إضافة إلى مشاركة بعض منافذ "جمعيتى"، مؤكدًا أنه سيتم الالتزام بأسعار استرشادية للمشاركة لعدد 14 سلعة، إضافة إلى 24 قافلة تتكون كل منها من 10 سيارات، بغرض وصول السلع للقرى والنجوع أيضًا.

• مدبولي يطمئن على جودة السلع والمنتجات بالمعرض.. والأسعار تناسب كل شرائح الدخلالمصيلحى: 168 شركة عارضة لكل السلع الرمضانية والأساسية إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وبتخفيضات من ١٨٪ إلى ٢٨٪.افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الموسم السادس للمعرض السنوي "أهلًا رمضان" 2021، الذي يقام بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ورافقه الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.وتجوّل رئيس الوزراء ومرافقوه في أرجاء معرض "أهلًا رمضان"، واطمأن على جودة كل السلع والمنتجات المعروضة به، وأن أسعارها تناسب جميع شرائح الدخل، كما تساءل عن حجم التخفيضات على كل المعروضات، من أجل تلبية رغبات المواطنين في الحصول على منتج جيد بأسعار تنافسية، كما شدد الدكتور مدبولي على ضرورة عرض المنتجات المحلية ذات الجودة العالية وتحفيز المواطنين للإقبال على شرائها من خلال التخفيضات المناسبة.وأشاد «مدبولي» بالجهود المبذولة لاستمرار إقامة هذا المعرض سنويًا، والذي يضم كل السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار ملائمة، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من خلال قيام عدد كبير من الشركات بعرض منتجاتها، إلى جانب حوالي 20 سلسلة تجارية كبرى.من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحرص على إقامة المعرض، للسنة السادسة على التوالي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويتم إقامة 26 معرضًا في المحافظات بالتزامن مع هذا المعرض.وأضاف وزير التموين: يشارك في المعرض هذا العام ١٦٨ شركة عارضة لكل السلع الرمضانية والأساسية، إلى جانب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبتخفيضات تتراوح من ١٨٪ إلى ٢٨٪، لافتًا إلى أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يُقام على مساحة إجمالية ١٢٠٠٠م2، وأن مساحة العرض تقع على مساحة ٦٢٠٠ م2، ويبلغ عرض الممرات ٤ أمتار، وتشرف وزارة الصحة علي كل الإجراءات الاحترازية به.أشار الوزير إلى أن هناك ٢٦ معرضًا رئيسيًا بالمحافظات، وكذلك ١٦١ شادرًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تم إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التموين والغرف التجارية ووزارة التنمية المحلية.