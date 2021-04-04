اليونان تمدد قيود السفر الدولية لـ19 أبريل

أعلنت السلطات اليونانية عن تمديد قيود السفر الدولية حتى 19 أبريل الجاري على الأقل، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).وأصدرت السلطات بيانا صحفيا أوضحت فيه أنه بموجب القيود، يجب على المسافرين إلى اليونان الحصول على اختبار (PCR) سلبي قبل 72 ساعة من الوصول والخضوع لاختبار عشوائي لكورونا، على أن يتم عزل جميع المسافرين الأجانب لمدة سبعة أيام، وتم حظر معظم الرحلات الجوية من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء 10 دول من بينها بريطانيا، ويسمح بالرحلات الداخلية في حالة الضرورة فقط.وأوضح البيان: أن المدارس والمتاجر والمطاعم غير الأساسية ستظل مغلقة، إلا أن السلطات تخطط للسماح لمحلات البيع بالتجزئة الصغيرة بإعادة فتح أبوابها اعتبارا من غد الاثنين، ومن المتوقع أن تستأنف المدارس الثانوية الدراسة بحضور شخصي في وقت لاحق من الشهر الجاري.وسجلت اليونان أكثر من 273 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء من بينها ما يزيد قليلا على 8300 حالة وفاة.