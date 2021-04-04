جمعية مستثمري العاشر من رمضان تستقبل رئيس هيئة التنمية الصناعية

تستقبل جمعية مستثمرى العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات الهيئة الثلاثاء المقبل الموافق 642021.وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن الاجتماع يستهدف عرض المشكلات والمعوقات التى تواجه المستثمرين مع الهيئة ومناقشة الحلول الناجزة لها.وأكد بأن هذا الاجتماع يأتى استمرارا لجهود مجلس إدارة الجمعية فى التواصل مع كافة الجهات المعنية بالصناعة والإستثمار، مشيرا بأن الهيئة تعتبر أحد أهم مقومات الصناعة لما لها من تعاملات مختلفة مع السادة المستثمرين.