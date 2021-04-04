24 منظمة دولية تشيد بالإنجازات الحقوقية لمملكة البحرين

عبرت أكثر من 24 منظمة دولية منها 8 منظمات تحمل الصفة الاستشارية كمراقب بالأمم المتحدة، في بيان مشترك أصدرته اليوم الحد، عن تقديرها للجهود والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في سبيل الإعلاء من قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وسعيها لتكريس هذه القيم والمبادئ بخطط وبرامج الحكومة، وحرصها على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان بالبحرين وفق استراتيجية وطنية تقوم على الشراكة والتكاملية.وأكدت أن التجربة الفريدة التي انتهجتها مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، والقائمة على تطوير منظومة التشريعات والسياسات والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان، هي ما حققت للبحرين الريادة العربية والعالمية في مجال حقوق الانسان، مشيرة في بيانها إلى أن البحرين تقدم تجربة دولية فريدة تقوم على العمل المستمر والمتدرج لتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الانسان، ونشر ثقافتها بمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.وأشار المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الانسان رئيس جمعية "معا" لحقوق الإنسان، إلى أن البيان الذي صدر اليوم عن مجموعة كبيرة من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان، ياتي في اعقاب انتهاء الدورة 46 لمجلس حقوق الانسان، وما صاحبها من تسييس لملفات وقضايا حقوق الانسان، وتسخيرها لخدمة أجندات وغايات رخيصة لدول وجماعات تمارس ابشع انواع الانتهاكات الانسانية، وهو بيان بالغ الاهمية في تعبيره عن رؤية وتقييم المجتمع الدولي لحالة حقوق الانسان بالبحرين، كما يعبر وبوضح عن رأي المنظمات الدولية المحايدة وتقييمها للانجازات والمبادرات التي تقوم بها مملكة البحرين في اطار حرصها على تعزيز احترام حقوق الإنسان، وسعيها للوفاء بالتشريعات والالتزامات الدولية التي تولي البحرين اهتمامًا كبيرا لها.وأكد أن بيان المنظمات يعتبر انجازًا يضاف الى انجازات البحرين العديدة في مجال حقوق الانسان، وأن صدور هذا البيان في هذا الوقت تحديدًا، وبالحجم الواسع من المنظمات الدولية المرموقة، لاسيما المنظمات المعتمدة "كمراقب" بالأمم المتحدة، يعبر بلا شك عن ثقة المجتمع الدولي في الإجراءات والمبادرات التي تقوم بها الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لاسيما ما يتعلق بتضمين حقوق الانسان كأولوية في برنامج عمل الحكومة واستراتيجياتها الوطنية، الهادفة الى تكريس القيم والمبادئ السامية التي نادت بها التشريعات الدولية، وأكد عليها ميثاق العمل الوطني، ووضعها في إطار يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والإسهام بفاعلية في نهضة وتطور الوطن.وأكدت المنظمات الدولية في بيانها على الريادة العالمية التي تتبوؤها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، منذ انطلاق المشروع الإصلاحي وتدشين ميثاق العمل الوطني الذي تحتفل البحرين بذكراه العشرين، وما يمثله الميثاق من مرجعية أساسية في تحقيق وتطور المسيرة الحقوقية في البحرين، والارتقاء بالمنظومة الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان بالمملكة، والعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، والسعي لإقامة دولة المؤسسات والقانون، وتحقيق الديمقراطية والمشاركة الشعبية، وتعزيز الالتزامات الدولية التي تكفل للجميع ممارسة حقوقهم وحرياتهم التي كفلتها لهم التشريعات الدولية. ووضع حقوق الإنسان في صدارة توجهات وسياسات ومبادرات الحكومة، وضمان تحقيق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة من خلال تفعيل الحياة البرلمانية والسلطة التشريعية والرقابية المنتخبة، وهي خطوات رائدة ومتقدمة حققتها البحرين مبكرًا، ورسخت لها المكانة الدولية المتقدمة في الالتزام بحقوق الإنسان وتحقيق التنمية الإنسانية التي يمثل الإنسان محورها الرئيسي وهدفها الأساسي، مشيرين في بيانهم إلى الريادة الدولية لمملكة البحرين قد تحققت بما لا يدعو مجالًا للشك، من خلال نيلها لثقة المجتمع الدولي بانتخابها لعضوية المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة للمرة الثالثة، وتفاعلها المستمر مع دول العالم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالعالم.وقد استعرضت المنظمات الدولية في بيانها جملة من الإنجازات الفريدة التي حققتها البحرين على صعيد تأكيد التزامها وعنايتها بقيم ومبادئ حقوق الانسان، وتكريس الاهتمام والاحترام للتشريعات والالتزامات الدولية المعنية بحقوق الانسان، مشيدة على وجه التجديد بالإصلاحات والمعالجات الجذرية التي قامت بها المملكة في سبيل الارتقاء بحالة حقوق الانسان، وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية، لاسيما التوجيهات الملكية السامية بتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة، وتنفيذ حوار التوافق الوطني، وتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة ومخرجات حوار التوافق الوطني، وإجراء التعديلات الدستورية وتحديث التشريعات واستحداث المؤسسات التي تكرس وتعزز احترام حقوق الانسان، اضافة الى تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الهادفة إلى تعزيز وتمكين المرأة، وما توليه المملكة من اهتمام بالمصالح العليا للأطفال، وإصدارها لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهي مبادرات متفردة حققت للبحرين العديد من الانجازات العالمية، وساهمت في تقدم البحرين بالعديد من المؤشرات الدولية المعنية برصد وتقييم حالة حقوق الإنسان بالدول، وضعت البحرين في مقدمة الدول العربية في مجال البناء التنظيمي والمؤسسات والتشريعي الهادف لتعزيز احترام والتزام البحرين بحقوق الإنسان.