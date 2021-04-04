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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس شخصية وفاء عامر في «لحم غزال»

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:50 م
وفاء عامر
وفاء عامر
محمد مجدي
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تشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل «لحم غزال» والمنتظر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وعلمت «الدستور» أن وفاء عامل تلعب شخصية «قدرية» المرأة القوية ذات النفوذ وتؤمن بمنطق الانتقام، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تسلم من الخسارة.

مسلسل «لحم غزال» من بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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