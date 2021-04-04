اليوم.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد رفع الصليب المقدس في القاهرة

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة الأحد الثالث من الصوم، أحد رفع الصليب المقدس، اليوم 4 مارس 2021، ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه البابا ثيودروس شارك في القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها.