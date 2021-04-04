رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا ثيودروس يحتفل بأحد رفع الصليب المقدس في القاهرة

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:47 م
الأنبا نيقولا أنطونيو
الأنبا نيقولا أنطونيو
جرجس صفوت
طباعة
قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة الأحد الثالث من الصوم، أحد رفع الصليب المقدس، اليوم 4 مارس 2021، ترأس البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه البابا ثيودروس شارك في القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس وتوابعها.

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

قبل الافتتاح.. «الدستور» تنفرد بنشر 5 لوحات من مقتنيات متحف محمود خليل


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل