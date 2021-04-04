السجن 10 سنوات لعامل هتك عرض طفل بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بهتك عرض طفل، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.ترجع أحداث القضية رقم 1854 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من مأمور القسم، يفيد بورود بلاغ من والد المجني عليه يتهم ابن اخت شقيقه زوجته بهتك عرض نجله بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة.كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، قيام المتهم "ال. م. ال"، عامل بأحد محل بيع الجملة، باستدراج المجني عليه "أ. إ. أ، 9 سنوات"، إلى أحد الفنادق قاطعا صلة القرابة بينه وبين المجني عليه نجل خالته وأوهمه كذبا بالتنزه في أحد الأماكن بمحافظة القاهرة وخلال تواجده بصحبته قام بهتك عرضه داخل الفندق.وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.