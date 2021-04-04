مصرع شاب وإصابة سيدة في حادث بالعياط

لقى شاب مصرعه وأصيبت سيدة في حادث مروري بمركز العياط، جنوب الجيزة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا من إدارة النجدة بوقوع حادث بنزلة البليدة ووجود متوفي، ومصاب، وتم نقلهم إلى أقرب مستشفى.على الفور، تم الدفع بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين أن سيارة اصطدمت بدراجة نارية قيادة شاب ورفقته سيدة، ما أسفر عن مصرع الشاب متأثرًا بإصابته، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها. حرر المحضر اللازم بالواقعة.