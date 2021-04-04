إطلالات أنيقة لـ ميرال ماهيليان حسناء موكب المومياوات (صور)

تألقت عارضة الأزياء ميرال ماهيليان خلال قيادتها للحفل المهيب لموكب نقل المومياوات الملكية.وتصدرت «ميرال» مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متزينة بملابس ذات طابع فرعوني، حاملة في يدها البلورة التي ترمز إلى قرص الشمس، ومن خلفها عدد آخر من الفتيات بنفس الإطلالة.واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها، بجمالها وزيها الفرعوني، خلال موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط.