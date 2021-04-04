راعي كنيسة مونتريال للكاثوليك يقدم «حكايات العهد»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات وتأملات".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار "حكاية العهد"، للأب إيميل باخوم راعي كنيسة نوتردام ديجيبت (سيدة مصر) بمونتريال.