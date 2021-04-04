«الكاثوليكية» تطلق حلقة جديدة من «سلسلة نقرأ ونتعلم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، الحلقة الأحدث من حملة "سلسلة نقرأ ونتعلم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، للأب يوحنا زكريا نصرالله راعي كنيسة جرجا بسوهاج.