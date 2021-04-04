«الأرثوذكسية» تترجم عظة البابا للإنجليزية لخدمة المهجر

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز للتواصل مع الأجيال الجديدة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عظة البابا الأحدث التي أطلقها من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية.وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عقد اجتماعه الأسبوعي من المقر البابوي بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.وربط قداسته في العظة بين محتوى سفر حجي النبي ومقابلة المسيح مع المرأة السامرية الذي يعد موضوع الأسبوع الرابع من الصوم الأربعيني المقدس.وأشار قداسته إلى أنه سيتناول في كل عظة أربعاء خلال فترة الصوم الحالي الربط بين أحد أسفار العهد القديم والأسبوع الجاري من الصوم وقت إلقاء العظة.