مدبولي يفتتح معرض «أهلًا رمضان» بحضور 5 وزراء

أطلق المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، معرض أهلًا رمضان.وافتتح رئيس الوزراء المعرض بحضور وزاري رفيع المستوى على رأسهم وزراء التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية والمالية والبترول والطاقة والتنمية المحلية، إضافة إلى محافظ القاهرة.