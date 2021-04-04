الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن، حيث تصدر وزارة التضامن الاجتماعي، بطاقة الخدمات المتكاملة لمن يثبت لديهم الإعاقة، وفقا لعدد من الشروط التي حددها القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، المختص بأشخاص ذوي الإعاقة، وتلك البطاقة هدفها الحصول على كافة التخفيضات والامتيازات، الذي وفرها القانون لهم، مثل الحصول على سيارة مجهزه معفاة من الجمارك، وتخفيضات على وسائل المواصلات المختلفة، وغيرها.ويتعرف القارىء المصرى على كيفية الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي، من خلال التقرير التالي، حيث تقوم الحكومة المصرية بتوفير كافة وسائل الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، لدمجهم في المجتمع المصري.نستعرض لكم كافة التفاصيل وخطوات صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي:- يقوم المواطن من أصحاب اشخاص ذوي الإعاقة الدخول على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الإجتماعى، للاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من هنا - ثم الضغط على الاستعلام عن الطلب.- ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم القومى المكون من ١٤ رقم الموجود في شهادة الميلاد، ثم الضغط على زر بحث.- يجب أن يكون المواطن مصاب باحدي الإعاقات التالية، وهي الشلل الدماغي، والجذام، وطيف التوحد، وذوي القادمة، وصغر وكبر حجم الرأس، ومتلازمة الداون.- فقد السمع التام، وفقد البصر التام، والإعاقات المتعددة، وضمور العضلات، وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، والشلل الرباعي النصفي الطولي والسفلي.

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وقدمنا لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومي، وشروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.