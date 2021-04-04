رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل 2021

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:42 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
طباعة
يتسال الكثير من المواطنين عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021، نظرا لميعاد الصرف الشهر الحالي، حيث تحاول الدولة توفير كافه الاحتياجات التي يتطلع اليها المستفيدين من خلال المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوائل العام الماضي بعد أن انتشر وباء فيروس كورونا المستجد وحرم الكثير من العمال ذوي العمل اليومي من العمل لديهم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 4-4-2021، رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021، من خلال الرابط التالي من هنا

والتي من المقرر أن يتم صرف الدعم المالي الخاص تبقى أصحاب معاش تكافل وكرامة خلال الأيام المقبلة من خلال الصرافات الالكترونيه وماكينات ATM، ومكاتب البريد المصري الموجوده والموزع في جميع انحاء ومحافظات مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقه الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي بشكل الكتروني حتى يستلم الدفعة الجديدة قبل بدء شهر رمضان المبارك.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

من يتوفر لديه الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، يتم اختياره للحصول على دعم معاش تكافل وكرامة 2021، ويتم الاستعلام إلكترونيا بواسطة الخطوات الآتية.

اقرأ أيضًا:

كيفية الاحتفال بشم النسيم 2021

«الصحة» توضح طرق تقوية جهاز المناعة في مواجهة كورونا (إنفوجراف)

«فقدان السمع».. عرض جديد يظهر على المصابين بكورونا

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021

تقدم"الدستور" رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021 حيث يمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنا.

1 - الدخول الى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
2 - تسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة الاسم ورقم المرور.
3 - اختيار خدمات تكافل وكرامة.
4 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
5 - كتابة جميع البيانات المطلوبة.
6 - اضغط على استعلام.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الزمالك خلال ساعات

هل يشهد الطقس تقلبات خلال الـ72 ساعة المقبلة؟

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر

إقبال كثيف في ثالث أيام معرض زايد للكتاب (صور)

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

حجازي والنشار يحضران افتتاح أعمال يحيى عبده بجاليري «ضي»