رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل 2021

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

والتي من المقرر أن يتم صرف الدعم المالي الخاص تبقى أصحاب معاش تكافل وكرامة خلال الأيام المقبلة من خلال الصرافات الالكترونيه وماكينات ATM، ومكاتب البريد المصري الموجوده والموزع في جميع انحاء ومحافظات مصر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين عن طريقه الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه بالرقم القومي بشكل الكتروني حتى يستلم الدفعة الجديدة قبل بدء شهر رمضان المبارك.من يتوفر لديه الشروط والمتطلبات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، يتم اختياره للحصول على دعم معاش تكافل وكرامة 2021، ويتم الاستعلام إلكترونيا بواسطة الخطوات الآتية.

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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021

تقدم"الدستور" رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2021 حيث يمكن للأفراد الذين يريدون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة الدخول عبر الرابط التالي من هنا .

1 - الدخول الى رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.2 - تسجيل الدخول علي الموقع من خلال كتابة الاسم ورقم المرور.3 - اختيار خدمات تكافل وكرامة.4 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.5 - كتابة جميع البيانات المطلوبة.6 - اضغط على استعلام.