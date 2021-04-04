لجنة من «رياضة النواب» تتفقد عددا من الأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية

أجرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، جولة تفقدية بعدد من الأندية ومراكز الشباب بمحافظة الإسكندرية، على هامش زيارتها إلى المدينة والتي تستمر لمدة 3 أيام، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البرجمي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.وتفقدت اللجنة مراكز شباب العامرية، وفلسطين، وبرج العرب القديم، ومركز شباب الجزائر، ومركز شباب بهيج، ومركزي شباب الأنفوشي والسيالة، بالإضافة إلى زيارة نادي الاتحاد السكندري والنادي الأوليمبي، ونادي سموحة والجياد ونادي اليخت ونادي الصيد.وقالت الدكتورة صفاء الشريف، إن الزيارة تهدف إلى تفقد مراكز الشباب بالمحافظة، وخاصة في المناطق التي تدخل في النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الوقوف على احتياجاتها، ومحاولة تلبيتها خلال الفترة القادمة.وأشارت إلى أن اللجنة ستقدم عددًا من التوصيات عقب الزيارة التي تستمر 3 أيام من أجل العمل على تطبيقها على أرض الواقع ومتابعة المشروعات الرياضية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.وقد أشاد رئيس اللجنة، الدكتور محمود حسين، بالجهد الرائع الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية، مضيفًا أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة حولها، لافتا إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة.ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب حسام غالي أمين سر اللجنة. وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبد الفتاح، ود. خالد أحمد، ود. هادية حسني، وآية مدني.وشارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينة، والنائب حسين رجب والنائب أبو العباس فرحات.وقد استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، أعضاء اللجنة، مؤكدا على تعزيز سبل التعاون بين اللجنة والمحافظة، لينعكس ذلك التعاون علي المنظومة الرياضية على أرض المحافظة.وأشاد المحافظ بالجهد الذي تبذله الدكتورة صفاء الشريف، من أجل استكمال تطوير مراكز الشباب بالمحافظة ورفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على توجيه كافة أوجه الرعاية والدعم للأنشطة الرياضية والأندية ومراكز الشباب بالإسكندرية.