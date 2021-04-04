افتتاح مهرجان الأسر الطلابية بآداب عين شمس

بدأت اليوم فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بكلية الآداب بجامعة عين شمس الذى تنظمه إدارة رعاية الشباب بالكلية، بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة.تضمنت فعاليات الافتتاح كلمة حنان كامل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب التى أعربت عن سعادتها ببدء الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٠ ٢٠٢١.وحثت الطلاب على التكاتف والتعاون لإعداد وتنفيذ المزيد من الأنشطة في جميع المجالات، وعلى التقدم بأفكار للندوات والمعارض لتحقيق المنافسة بين اللجان المختلفة.وبدأت فعاليات مهرجان الأسر الطلابية بالكلية بطابور عرض بقيادة أعضاء لجنة الجوالة، تحية للعلم، بمشاركة جميع طلاب الأسر.تشمل فعاليات المهرجان،عدد من الأنشطة والمنافسات الرياضية ( تنس الطاولة - الرست ) وبعض الأنشطة الفنية كالمعرض الفنى الذي تضمن (رسم بجميع أساليبه وتصوير فوتوغرافي، مشغولات يدوية من البيئة)، كما تشمل الأنشطة الثقافية مسابقات دوري المعلوماتوغيرها من الأنشطة.تستمر فعاليات المهرجان حتى الثلاثاء ٦ أبريل الجارى ويتم في ختام المهرجان إعلان أسماء الفائزين في تلك المسابقات.