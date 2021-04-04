«ألسن عين شمس» تدشن أسبوع البيئة

أطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، فعاليات أسبوع البيئة، بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وإدارة رعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أسامة البحيري، عميد معهد المناطق القاحلة بالجامعة.وافتتحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات أسبوع البيئة، والذي يضم معرض خيري للملابس يضم حوالى ٣٠٠ قطعة للطلاب، كذلك معرض مجاني للكتب، وأخر فنى للوحات الفنية، كذلك ركن خاص بالمخلفات الإلكترونية لإعادة تدويرها بالتعاون مع كلية الهندسة، بساحة حرم الكلية.و أكدت عميد الكلية، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أحد أهم القطاعات التى تهتم بمجال واسع من الأنشطة المجتمعية، بحيث يتم غرس ثقافة التفاعل بين الطالب والمجتمع، بهدف إعداد جيلًا جديدًا قادر على أن يصبح فعالًا في المجتمع؛ ويسهم بدورة في بناء وطن قوي بنسيج متماسك قادر على تحقيق المزيد من النجاحات للدولة المصرية في المستقبل.من جانبها، أكدت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص القطاع بالكلية على خلق حلقة تواصل بين الطالب وبين المجتمع بإعتبارة الركيزة الأساسية في بناء مواطن صالح قادر على التعامل مع مجتمعة وتنمية بيئته المحيطة بما يصب في مصلحة المجتمع، كذلك اهتم القطاع بضرورة التأكيد على ثقافة اعادة تدوير المخلفات لتحقيق أقصى درجات التنمية في نفوس الطلاب قبل تخرجهم للحياة العملية، بجانب خلق متنفس حقيقي لهواياتهم الأدبية والفنية وتنميتها.