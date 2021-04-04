تحرير 34 محضرا ضد مواطنين لسرقة مياه الشرب بالفيوم

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم تحرير نحو ٣٤ محضرا ضد مواطنين قاموا بسرقة مياه الشرب بدون وجه حق واستخدامها في غير الغرض المخصصة له موزعة كالتالي ٥ حالات ري أراضي زراعية و25 حالة منزلي و4 حالات خلسة تجاري في كل من مركز يوسف الصديق وسنورس وكوم أوشيم وطامية وابشواي.وأضاف رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة والتعدي على مرافقها واستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له.