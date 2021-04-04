رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 34 محضرا ضد مواطنين لسرقة مياه الشرب بالفيوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:26 م
مياه الشرب
مياه الشرب
الفيوم - زينب علاء
طباعة
صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أنه تم تحرير نحو ٣٤ محضرا ضد مواطنين قاموا بسرقة مياه الشرب بدون وجه حق واستخدامها في غير الغرض المخصصة له موزعة كالتالي ٥ حالات ري أراضي زراعية و25 حالة منزلي و4 حالات خلسة تجاري في كل من مركز يوسف الصديق وسنورس وكوم أوشيم وطامية وابشواي.

وأضاف رئيس الشركة، أن الشركة تبذل قصارى جهدها في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بحق الدولة والتعدي على مرافقها واستخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

«التعليم» تعلن ضوابط الحضور والجداول خلال رمضان


الصور

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

image description

جامعة أسيوط تعلن جاهزية مكتباتها للتحول الرقمى

image description

أهلا رمضان.. الفانوس المحلي يكسب المستورد في البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

تمت السيطرة.. القصة الكاملة لما حدث فى الأردن

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

استقالة المدير الفنى لمولودية الجزائر بعد الهزيمة من الزمالك

أيام زمان

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

مقالات الرأي
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل