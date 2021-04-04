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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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سلامة: نسعى لتنفيذ أول مشروع للتصنيف العربي للجامعات

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:23 م
الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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قال الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، إن هناك مجموعة من المشاريع الأكاديمية الضرورية التي يسعى الاتحاد في الوقت الراهن إلى تنفيذها ومنها مشروع التصنيف العربي للجامعات ليكون أول تصنيف عربي وصولًا للتصنيف العالمي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية والثقافة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الإبداعي السادس والعشرين لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية بالتعاون مع المجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، والذي تنظمه جامعة طنطا في الفترة من 4 لـ6 أبريل 2021، تحت رعاية الدكتور ‏خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، والدكتور فواز الزغول ‏مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي.

وأشار أمين عام اتحاد الجامعات العربية، إلى أن هذه المشروعات تنسجم مع متطلبات التنمية المستدامة للخطة الاستراتيجية الشاملة 2020-2030، حيث تهدف إلى زيادة فعالية المؤسسات الأكاديمية التابعة للاتحاد، لافتا إلى أن الاتحاد بصدد تنفيذ مشروع آخر وهو معامل التأثير، وإنشاء منصة خاصة بالدوريات العربية بالاشتراك مع مؤسسة السفير المالكة لقاعدة البيانات الدولية scopus.

وأضاف أن هناك خطة طموحة لإنشاء مجلس محلى في إطار عربي موحد بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الاهتمام باللغة العربية وزيادة انتشارها وتوثيق أواصر التعاون بين الجامعات في المنظمات الدولية بما يسمح للجامعات العربية بالاندماج والتفاعل مع الجامعات الدولية لتبادل الخبرات والمعارف الحديثة، مؤكدًا حرص الجامعات العربية على توثيق العلاقات مع الجامعات الروسية من خلال مؤتمر سنوي لاستمرار التواصل، وأيضًا علاقة الجامعات العربية بمختلف الجامعات الأوروبية.

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