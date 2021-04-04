محمد الباز يكتب: عندما صرخ أسامة هيكل فى مكتبه: أنا محدش يقدر علىّ

هيكل جعل من نفسه ظهيرًا إعلاميًا لمنصات الإخوان الإرهابية عندما ردد كلامها عن الإعلام المصرى.. وقنوات الإخوان ترد له الجميل وتجعل من نفسها مساندًا وداعمًا له



على هيكل أن يسأل نفسه: لماذا تنافست الشرق ومكملين والجزيرة فى الدفاع عنه والهجوم على منتقديه؟



عندما طعن هيكل فى ذمة زملائه المهنية، نصحه مدير مكتبه بألا يدخل فى معركة مع الجميع



وزير الدولة للإعلام تقمص شخصية أحمد توفيق فى «شىء من الخوف» عندما كان يصرخ: أنا ستين عتريس فى بعض.. أنا بلوة مسيَّحة.. مبتخافوش منى ليه



يعرف أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إبراهيم عوض جيدًا، كان مدير مكتبه حتى أسبوع مضى، عمل معه منذ ديسمبر ٢٠١٩، لكنه أخبره منذ ثلاثة أشهر بأنه لن يستمر، فضّل أن يعود إلى ماسبيرو ناهيًا انتدابه وتاركًا وراء ظهره وزيرًا يعانى جنون العظمة، لم يقل إبراهيم عوض شيئًا عن تجربته مع هيكل، اكتفى بأن ألمح إلى أنه لم يعد يستطيع، قال: كان من الجنون أن أستمر هناك.لكن لماذا ندفع باسم إبراهيم عوض- على درجة مدير عام فى ماسبيرو- فى هذه المواجهة لكل ما يمثله وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، من أخطاء وخطايا وعثرات وإخفاقات ومعارك عبثية لا يستفيد منها أحد حتى هو، فقد خسر ولا يزال؟أعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تستحق منكم بعض الصبر.عندما كتب أسامة هيكل على صفحته الشخصية فى «فيسبوك» فى ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠: «الأعمار أقل من ٣٥ سنة، ويمثلون حوالى ٦٠ أو ٦٥ بالمائة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التليفزيون، وبالتالى من المهم التفكير فى نمط حياة هذه الفئات»، توقفت كثيرًا، ليس عند الكلمات ولكن عند ما وراءها، وأيقنت أنه كثير.من اللحظة الأولى أيقنت أن أسامة هيكل لا يبحث عن حقيقة الأزمة التى يعانى منها الإعلام التقليدى فى مواجهة الإعلام الجديد، ولا يبحث عن حل لهذه الأزمة، ولكنه كان يخطط للغمز واللمز فى وسائل الإعلام المصرية التى تخوض معركة متشعبة للدفاع عن هذا الوطن، وهو ما دأب عليه لعجزه عن تقديم رؤية تقتضيها الاختصاصات التى حصل عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فبدلًا من أن يواجه نفسه بفشله، قرر أن يطعن فى الجميع، وكأنه يريد أن ينجو بعد أن يصم الجميع بالفشل.لم يعجبنى ما قاله هيكل، ولم تكن المسألة هى: هل ما ذهب إليه صحيح أم خطأ؟فالطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، هذا على فرض أن نيته كانت حسنة، وهى لم تكن كذلك فى الغالب.وقد يكون ما قاله حق، لكنه الحق الذى يُراد به باطل.كان استيائى الشديد مما كتبه هيكل أن وزير الدولة للإعلام هو الذى قاله، فالرجل الذى يجب أن يسهم فى حل مشاكل المنظومة، التى تهالكت بفعل السنين والسياسات، يهاجم القائمين عليها، وكأنه يعايرهم وينتقص من قدرهم ويسخر من عملهم، وهى كلها معانٍ اختزلتها كلماته التى صرخ بعد ذلك ليقنعنا بأنها كانت بريئة.من حقك أن تقول إننى وضعت على لسان وزير الدولة للإعلام ما لم يقله، ومن حقى أن أقول لك إن سابقة أقواله وأعماله ترشدنا إليه، ولا تجعلنا فى حاجة أبدًا إلى أن نتقول عليه.على الفور ودون تفكير سألت على صفحتى الشخصية «فيسبوك»: لماذا لا يلتزم أسامة هيكل الصمت؟وقلت: «لا أعرف ما الذى يريده أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، فالوزير الذى يجب أن يجتهد ويقدم أفكارًا لتطوير الإعلام، الذى هو سلاح حقيقى فى معركة الدولة ضد الإرهاب، يتفرغ تقريبًا للهجوم عليه وتشويهه والتقليل من قدره وتأثيره».وأضفت: «هيكل لا يكف عن بث روح الإحباط فى جموع الصحفيين، والإشارة إلى أنه لا أحد يقرأ الصحف أو يشاهد التليفزيون، وهو ما يمكن أن يؤثر فى صناعة الإعلام سلبيًا، فلماذا يدفع المعلنون للصحف والقنوات إذا كان لا يقبل عليها أحد؟».وختمت كلامى بنصيحة لأسامة هيكل، قلت له: «التزم الصمت فهو أنفع وأجدى، وإلا فيمكنك أن تبحث عن وظيفة أخرى تناسب قدراتك فى التنظير الفارغ».بدأ عدد من الزملاء فى التعليق على ما كتبه هيكل، منتقدين ورافضين الدور الذى يقوم به فى إهالة التراب على الإعلام المصرى، حيث بدا للجميع أن الوزير الذى يجب أن يقوم على شئون الإعلام مغيّب تمامًا، أو أنه على الأقل يعيش فى عزلة، فلا يعرف حجم التطوير الذى وصل إليه الإعلام المصرى، وأنه يستسلم للدعايات السلبية التى يروجها إعلام الجماعة الإرهابية عن الإعلام المصرى.كنت أتوقع أن يتراجع أسامة هيكل عن غيّه، أن يقف مع نفسه وقفة حق، فيلتزم الصمت، أو على الأقل يتعامل كرجل دولة يتسع صدره للنقد، فيتحدث مع من انتقدوه حديث العقل، لكنه أوقع نفسه فيما نعتبره حتى الآن مصيبته الكبرى، وجريمته التى لا بد أن يعاقب عليها، وذنبه الذى لا يمكن أن يُغتفر أبدًا، فقد ارتكب الجريمة الكبرى فى حق الإعلام المصرى.على الفور وبتهافت شديد وعصبية لا تليق بوزير، كتب أسامة هيكل متهمًا من انتقدوه بأنهم مدفوعون، وأن الأوامر صدرت لهم بشن حملة جديدة على شخصه.تقمص أسامة هيكل شخصية الضحية، لكنه فى الوقت نفسه تعامل معنا على أنه الزناتى خليفة، قال: فى توقيت واحد وبنفس الكلمات شنت أقلام معروف للجميع من يحركها بالتساؤلات نفسها حول ماذا فعلت منذ توليت المسئولية؟ ولماذا لا أصمت؟ ولماذا لا أبحث عن وظيفة أخرى؟ وأحدهم يتهمنى بأننى بتصريحاتى سأتسبب فى عدم إقبال المعلنين على الإعلان فى الصحف.أدركت من هذه الفقرة تحديدًا أن أسامة هيكل تلقى ما كتبته على أنه طعن شخصى وليس حوارًا مع وزير مسئول فى الدولة، ولم يكن غريبًا أن يسعى إلى الانتقام لشخصه.كان أسامة هيكل يرد على ما كتبته تحديدًا، لكنه أراد أن يصوّر الأمر على أنه معركة كبرى يخوضها ضد جيش كبير، وبشىء من الحماقة، التى تخلو من أى شجاعة، قال: سأرد على من أعطى لهم الأمر بالكتابة، فلم يترددوا للحظة واحدة طمعًا فى الرضا والعفو والسماح، فإنهم إن لم يمتثلوا سيطاح بهم، وأرد مبدئيًا على من أعطى الأمر، بأننى لن أصمت فأنا أقول الحقيقة، والحقيقة ستظهر إن عاجلًا أم آجلًا، فقد أهدرتم الكثير والكثير بلا خبرة وبلا هدف واضح، ولم يعد أحد لا يعرف.عندما قرأت ما كتبه هيكل على صفحته الشخصية، أدركت أننى أمام رجل فقد عقله تمامًا، فلو كان يعى ما وراء كلماته فقد دخله الغرور، ولو كان لا يعى فهو قرر أن ينتحر سياسيًا دون أن يدرك عواقب فعلته.ستسألنى لماذا أقول ذلك؟قبل أن أجيبك، ما رأيك أن نعود إلى إبراهيم عوض، مدير مكتب أسامة هيكل، لتعرف لماذا بدأت بالإشارة إليه، وهو الرجل الذى يشهد له الجميع بخبرته وقدراته الإدارية الهائلة.بعد أن قرأ إبراهيم عوض ما كتبه أسامة هيكل على صفحته الشخصية، دخل عليه مكتبه وهو فى قمة الانفعال، وقال له دون مقدمات: «فين دماغك يا معالى الوزير.. مفيش حد يدخل معارك مع كل الناس.. مفيش حد يعادى كل الناس بدون داعى».يمكن أن تتعجب من رد فعل إبراهيم عوض، ومن انفعاله الذى قاده إلى أن يصرخ فى وجه الوزير الذى وجده يقف على حافة الهاوية، لكن ادخر تعجبك قليلًا، فرد فعل الوزير يستحقه أكثر، فأسامة هيكل لم يلتفت إلى حكمة مدير مكتبه ولا خوفه عليه ومما يفعله بنفسه، ولكنه وبخه على أنه يحدثه بهذه الطريقة، فقد تجاهل الوزير الأزمة التى وضع نفسه فيها، ولم يفكر إلّا فى نفسه وفى صورته وفى برستيجه.ما قاله الوزير بعد ذلك كان أعجب، فقد قال لمدير مكتبه وهو يصرخ فيه: «أنا قدهم كلهم.. أنا مسنود.. هما ميعرفوش يعملوا معايا حاجة.. أنا محدش يقدر علىّ».عندما سمعت ما جرى فى مكتب وزير الدولة للإعلام، تذكرت المشهد العظيم الذى أداه باقتدار الفنان الكبير أحمد توفيق فى فيلم «شىء من الخوف» عندما كان يصرخ فيمن حوله، وهو يقول: «مبتخافوش منى ليه.. أنا بلوة مسيَّحة.. أنا ستين عتريس فى بعض.. مبتخافوش منى ليه»، وأدركت وقتها أن وزير الدولة للإعلام يسير فى الطريق الذى لا يعود منه أحد.وجدت رقم أسامة هيكل على هاتفى المحمول، تجاهلته تمامًا ولم أرد عليه، فما الذى يمكن أن يقوله بعد ما قاله علنًا، كان يمكننى أن أستجيب لمكالمته قبل أن يكتب ما كتبه، لكن الآن هو بالنسبة لى يضع نفسه فى خانة المنصات المعادية التى تنال من الإعلام المصرى وتطعن فيه حتى تُفقده مصداقيته وتفض الناس عنه.قررت أن أرد على ما كتبه وزير الإعلام الذى قرر أن يخوض معركة «دونكيشوتية» مع كل من كتب معلقًا على كلامه ومنتقدًا ما ذهب إليه.على صفحتى كتبت عن الوهم الذى يأكل دماغ أسامة هيكل.وقلت: كنت أعتقد أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل سيلتزم الصمت بعد الهراء الذى كتبه ويمثل خطيئة فى حق الإعلام المصرى، على الأقل من باب «إذا بليتم فاستتروا».لكن ولأن الوهم أكل دماغ هيكل تمامًا، فقد وجدته يواصل عبثه وهراءه وكلامه الفارغ، معتبرًا أننى مدفوع لأنتقده وأبين عواره وعورته، وهو منطق يليق بألسنة الإعلام الوقحة التى تنطلق ضدنا من قطر وتركيا.وأضفت: فى أى شىء يختلف أسامة هيكل عن القبيح محمد ناصر أو التافه معتز مطر أو المختل حمزة زوبع، هؤلاء يقولون عن كل ما نقوله إنه بتوجيهات.. لقد دافعت عن مهنتى يا معالى الوزير، المهنة التى تنتمى إليها طوال عمرك انتسابًا، والدليل أنك لا تعرف حدود دورك ومقتضيات وظيفتك.وتساءلت: أى وزير إعلام هذا الذى يضيق بالاختلاف فى الرأى، ويتهم من ينتقدونه بأنهم مدفوعون ضده؟ثم وجهت له النصيحة مرة ثانية: الأكرم لك يا سيد هيكل أن تستقيل من منصبك الذى بالفعل لا تستحقه.قررت بعدها ألا أشتبك مع وزير الدولة للإعلام، فقد أيقنت أن الحوار معه لا يجدى وهو يبدى كل هذا التعالى فى التعامل مع منتقديه، والأكثر من ذلك أنه ينطلق من أرض الغفلة، فلا يعى أرض المهنة التى من المفروض أنه أحد المسئولين عنها، لكننى رأيت مبكرًا جدًا أنه لا بد أن يرحل، ومن الأكرم له أن يستقيل من منصبه الذى بدا لنا جميعًا أنه أكبر منه.ظل هيكل صامتًا لأيام، حتى نصحه أحدهم بأن يدعو الإعلاميين الذين ينتقدونه ويتحدث معهم، وأعتقد- ورغم تأخر النصيحة- أن من نصحه كان يحرص عليه، لكنه وكعادته أضاع الفرصة من بين يديه، فهو وبامتياز «رجل الفرص الضائعة».عبر فيديو قصير، دعا أسامة هيكل بعض من انتقدوه ليجتمع بهم فى مقر وزارته، وكانت هذه سقطته الأولى، فبدلًا من أن يتحدث شخصيًا مع من يريد أن يلتقى بهم، دعاهم على الملأ، وكأنه يريد أن يضع الرأى العام حَكمًا بينه وبينهم، وكان فيما فعله سوء تقدير وسوء إدارة للأزمة أيضًا.بعد فضيحة الاجتماع الذى لم يكتمل، أدركت أن هيكل كان يجهز فخًا للإعلاميين.فقد ذهب إليه بعض الزملاء، لكنه جعلهم ينتظرونه وكأنهم مَنْ طلبوا المقابلة.ثم كانت الفضيحة الكبرى عندما منع حرس الوزارة، بناء على أوامره، الزميلة الدكتورة فاطمة سيد أحمد- عضو الهيئة الوطنية للصحافة والكاتبة المرموقة بمؤسسة روزاليوسف العريقة- من الدخول إلى الاجتماع الذى دعا إليه بحجة أنها لم تكن مدعوة، رغم أنه وجّه الدعوة لمن يرغب، وهى رغبت، لكنها هو مَن لم يرغب فى مشاركتها، وخلفيات ذلك كثيرة، بعضها مخجل لهيكل، لكن هذا موضوع آخر.عندما علم الزملاء المنتظرون لقاء الوزير أنه منع زميلتهم فاطمة سيد أحمد من دخول مبنى الوزارة قرروا الانسحاب على الفور تضامنًا معها، فكان أن ارتكب الخطيئة التى لا أعرف أين كان عقله وهو يفعلها، فقد فرّغ صور خروج الزملاء المنسحبين من كاميرات الوزارة ونشرها على الصفحة الرسمية لوزارته- التى أصبحت صفحة ملاكى لمعاركه الشخصية- فى محاولة للتشهير بهم.أحرق أسامة هيكل بما فعله كل سفنه مع الإعلاميين المصريين، وحوّل المعركة إلى حرب وجود، معلنًا على طريقة الجماعة الإرهابية: إما أنا.. وإما أنتم.أدخل أسامة هيكل نفسه بهذه المعركة إلى حقل ألغام، وأعتقد أنه يعانى الآن من انفجار لغم كل يوم فى وجهه، دون أن يسعفه أحد.ستسألنى الآن عن الخطيئة الكبرى التى ارتكبها أسامة هيكل بما فعله.ولماذا أقول إنها خطيئة لن تغتفر؟يقولون إن أسامة هيكل جعل من الإخوان وإعلامهم ولجانهم الإلكترونية ظهيرًا إعلاميًا له، وهو صحيح جدًا، فقد تباروا فى الدفاع عنه وشرح موقفه، والهجوم على من ينتقدونه، لكن ما لا يلتفت له كثيرون أن قنوات الإخوان فعلت ذلك مع أسامة هيكل ردًا للجميل، فقد جعل من نفسه ظهيرًا إعلاميًا مساندًا وداعمًا لهم أولًا، عندما ردد ما يقولونه عن الإعلام المصرى ومن يعملون فيه، حيث كانوا يتناولونهم بالاسم.لم يدرك أسامة هيكل أن هجوم إعلام الإخوان على الإعلام المصرى والإعلاميين المصريين جزء من استراتيجيتهم الكبرى للهجوم على مؤسسات الدولة المصرية، خططوا لتشكيك الناس فى الإعلام وفيمن يعملون به، حتى ينصرفوا عنهم، ثم جاء وزير الدولة للإعلام ليمنحهم شرعية كانوا يفتقدونها، قدّم لهم خدمة عمرهم، فلم يفعلوا أكثر من ترديد كلامه على الناس، على طريقة «وشهد شاهد منهم»، رغم أنه بما فعله لم يكن منّا أبدًا.يمكن لكم أن تراجعوا أرشيف قنوات الإخوان «الشرق ومكملين والحوار ووطن»، ويمكن أن تراجعوا مواقعها الإلكترونية وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعى، ستجدون احتفاءً كبيرًا بما قاله ويقوله أسامة هيكل.. بل راجعوا أرشيف قناة «الجزيرة»، فهى لا تردد كلمات أسامة هيكل فقط، ولا تهاجم من ينتقدونه فقط، ولكنها أخذت من كلماته منصات صواريخ توجهها إلى مؤسسات الدولة وإلى مسئولين فيها بأسمائهم، صانعة بذلك معركة افتراضية لا أساس لها.الخدمات بين أسامة هيكل وقنوات الإخوان وكل المنصات المعادية لمصر كانت متبادلة إذن، لقد منحها برعونة سياسية الخنجر الذى غرسته فى ظهر الإعلام المصرى وهو يقف على الجبهة يحارب فى معركة الوعى، التى كان من المفروض أن يكون هيكل فى القلب منها، لكنه اختار أن يجلس فى مقاعد المتفرجين، وليته كان مشجعًا للمحاربين، بل كان مثبطًا ومحبطًا، ولا أجد تفسيرًا لذلك إلا أنه يفتقد القدرة على خوض الحروب الحقيقية، بل يميل إلى خوض المعارك الكلامية الساذجة التى لا يخرج منها أحد منتصرًا ولا هو نفسه.يمكنك أن تبحث عن تفسير سياسى لما قام به أسامة هيكل، لكننى أعتقد أن وزير الدولة للإعلام يحتاج إلى محلل نفسى، يضع أيدينا على سلوكه ومسارات معاركه ضد الإعلاميين الذين من المفروض أنه خرج منهم.قد تكون هذه هى النقطة الفاصلة فى فهم ما عليه أسامة هيكل الآن.فهو- كما يعرفه كثيرون- يعانى بشدة من عدم التحقق المهنى، لا يمكنك أن تقف على مساحات مضيئة فى مسيرته الإعلامية، سنواته الطويلة فى جريدة «الوفد» لم تمنحنا كاتبًا كبيرًا أو محللًا له ثقل، بل كان صحفيًا عاديًا.من بين ما يفتخر به أسامة هيكل أنه وصل إلى منصب رئيس التحرير فى جريدة «الوفد» بالانتخاب وليس بالتعيين.وهنا يقع فى مغالطات عديدة، فهو لم يكن فى يوم من الأيام رئيسًا للتحرير، بل كان نصف رئيس تحرير، فقد كان إلى جواره الكاتب الكبير سليمان جودة رئيسًا لتحرير «الوفد» أيضًا، ثم إنه فى عرفنا أن رئيس التحرير يُطلب إلى منصبه لكفاءته وسابق خبرته وإنجازاته فى المهنة، أما أن يصل إلى المنصب بالانتخاب فالأمر مرهون بلعبة الانتخابات التى نعرف حدودها فى مصر جيدًا.لا أخفى عليكم شعورًا من خلال رصد تعاملات أسامة هيكل مع زملائه من الإعلاميين والصحفيين، فهو يكره الجميع، وهى الكراهية التى تُرجمت إلى حالة من التعالى، ولأن الإعلاميين والصحفيين يعرفونه جيدًا، فقد تركوه يسير فى طريقه وحده، وليس عليك إلا أن تتأمل حالته وهو موجود فى المناسبات والفعاليات الرسمية التى يتواجد فيها الصحفيون والإعلاميون، فلا أحد يقترب منه أو يسلم عليه أو يرحب به، يتركونه فى عزلته ووحدته، التى يبدو أنها تروق له أكثر من تواصله واقترابه ممن يفترض أنهم زملاؤه وأبناء مهنته.لقد أفسد أسامة هيكل المناخ الإعلامى العام فى مصر، ولا أبالغ إذا قلت إنه سممه تمامًا بأقواله وأفعاله وتصرفاته ومعاركه، فبدلًا من أن يبذل جهدًا لتعزيز اتحاد الإعلاميين المصريين الذين يخوضون جميعًا معركة واحدة، قرر أن يدخل بهم فى معارك فرعية ومسارات جانبية استفاد منها خصوم الوطن والذين يكيدون له، وأعتقد أنه الآن يجلس فى مكتبه يستمتع بما يفعله لأنه يعتقد أنه انتصر على الجميع، رغم أنه لو تأمل ما وصل إليه لأدرك أنه يعيش فى عزلة تامة، فنحن نتعامل منذ أشهر طويلة على أن مصر ليس فيها وزير دولة للإعلام، رغم أن المنصب موجود، والاختصاصات موجودة، لكن الوزير غائب بإرادته ودون أن يدفعه إلى ذلك أحد.أعرف أن وزير الدولة للإعلام، وبعد أن يغادر منصبه- الأمر أصبح وشيكًا الآن- سيسارع إلى كتابة مذكراته عن أشهره فى الوزارة.فعلها فى المرة الأولى وأصدر كتابًا سماه «١٥٠ يومًا فى تاريخ مصر» عن فترة عمله وزيرًا للإعلام، ووضع له عنوانًا جانبيًا هو «حقيقة فى زمن الكذب»، وهو الكتاب الذى لم يحظَ بإعجاب أحد على الإطلاق.هذه المرة أنصح وزير الدولة للإعلام بأن يصدر مذكراته بعنوان «عام ونصف من الإخفاق»، وأضمن له هذه المرة أن يحظى كتابه بالاهتمام، بشرط أن يضع له عنوانًا جانبيًا هو «كذب فى زمن الصدق»، فقد كان وزير الدولة للإعلام فى معاركه الكاذب الوحيد، حتى لو أقسم على كل الكتب السماوية أنه صادق.