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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:01 م
المتهم
المتهم
الفيوم - زينب علاء
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قامت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع ضباط مباحث بمركز سنهور، وقوات الأمن المركزي بمحافظة الفيوم، منذ قليل، بمداهمة منزل مشتبه وجود المتهم قاتل أسرته بقرية فيديمين به، وتم تبادل إطلاق النار، وتصفية المتهم، واستشهاد ضابط شرطة العميد "محمد. ع" في قوات الأمن، مخنوقًا بالغاز المسيل للدموع، أثناء مداهمة المنزل.

يذكر أن قوات أمن الفيوم فرضت كردون أمني، بمحيط قرية فيديمين بمركز سنهور بشوارع القرية وخارجها للبحث عن زوج قتل نجله وشقيقة زوجته، وإصابة نجله وأسرة عائلة زوجته بطلق ناري.

وترجع تفاصيل الواقعة ببلاغ تلقاه اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارًا من العقيد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور يفيد بقتل زوج لنجله وشقيقة زوجته، وإصابة نجله الثاني وأسرة عائلة زوجته.

وعلى الفور انتقل فريق البحث الجنائي بالمديرية وتبين أن المتهم يدعى "عمرو ناصر" 35 عاما مقيم بقرية فيديمين قام بإطلاق النيران على زوجته وأبنائه الاثنين وشقيقة زوجته ووالداتها داخل منزلهم بمنطقة الشيخ سعد، والتي أسفرت عن مقتل شقيقة زوجته "رحمة. س. أ 25 عاما"، ونجله، وإصابة زوجته تدعي "نسمة. س. أ، 30 عاما"، وإصابة "بدرية رياض" 55 والدة زوجته ونجله الثاني بطلقات نارية استقرت في جسدهم.

وذلك إثر مشاجرة نشبت فيما بينهما على خلفية رفض أهالي زوجته عودتها إلى مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين لغضبها وتركها المنزل بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة ودخوله لمصحة لعلاج الإدمان وهروبه من المصحة وعودته للقرية ليستقل فيها مع أسرته بدون علاج مما رفض أهل زوجته عودة زوجته له إلا بعد إكمال علاجه، ودخل المتهم في حالة هستيريا وقام بإطلاق أعيرة نارية عشوائية على الجميع وفر هاربا.

وتم نقل المتوفين لمشرحة الفيوم ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام والحالات الخطيرة إلى أحد مستشفيات القاهرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة لتولى التحقيقات.

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