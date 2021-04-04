إخماد حريق شب داخل سيارة بطريق الواحات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة بطريق الواحات الصحراوى، بعدما تم الدفع بسيارة إطفاء إلى المكان وتمت عملية إخماد الحريق دون إصابات.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق بسيارة أعلى طريق الواحات الصحراوى اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بسيارة اطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق وتمت عملية إخماد حريق.