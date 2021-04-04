رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بين الأيتام والمغتربين.. 3 مشاهد إنسانية لوزيرة التضامن الاجتماعي

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:16 م
مع عروسي مؤسسة معانا
مع عروسي مؤسسة معانا
سالي رطب
طباعة
نجحت وزيرة التضامن نيفين القباج في أن تكون مثالا يحتذى به، على الصعيدين الإنساني والمهني، فهي تجمع صفات إنسانية فريدة إلى جانب إلمامها بأهم الملفات في وزارتها، فهي شخصية واعية مهمومة بقضايا المواطن ووزيرة مثقفة، محتكة بالشارع المصري، ولنيفين القباج مواقف كثيرة أظهرت إنسانيتها في التعامل مع المواطنين، "الدستور" في السطور التالية رصدت مشاهد من إنسانية وزيرة التضامن.

◄ دعمها للأيتام

احتفلت مصر أمس الجمعة الأولى من شهر إبريل بيوم اليتيم، ولم تهتم بإلقاء كلمة تهنيهم فيها بعيدهم، بل حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على تناول وجبة الإفطار مع 500 ابنا من أبناء دور الأيتام، وتعهدت ببذل قصارى جهدها للوقوف إلى جوار الأيتام وإخراج أفضل ما لديهم من مواهب، كما سلطت الضوء على أعمالهم الناجحة، مؤكدة أن الأيتام بينهم نماذج حققت نجاح في المجتمع لا نراها بشكل متكرر أو مستمر.

وهنأت نموذجًا ناجحًا من شباب إحدى دور الأيتام والذي أصبح معيدًا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريًا لمساعدته في الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، مع تحمل تكاليف رسالتي الماجيستير والدكتوراة الخاصة بعبدالله.

وطالبت المسئولين في دور الأيتام بالاهتمام بالأطفال الأيتام ورعايتهم؛ لأنهم يحققون إنجازات حال وجود الرعاية الكافية والمعاملة الطبية، والاعتناء بهم صحيًا واجتماعيًا، معربة عن فخرها بتقديم كل الدعم اللازم لعبدالله حتى يستكمل دراسته ومستقبله، والدراسات العليا.

وقالت إن رعاية الأطفال والمسنين أولوية لدى الدولة الذي ترغب في أن يكون مثالًا وتقليدًا داخل المجتمع، متوجهة بالشكر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على استقبال عبدالله ومنحه شقة.

وتسعى الكباج لتوفير شقق للأيتام الذين انتهوا من إقامتهم بدور الرعاية.

◄ عروسان من دار "معًا"

استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عروسين من دار معًا للرعاية، بعد الاحتفال بزفافهم، وأوضحت "أنا بفرح جدًا، لكن عايزة أقدم شغل وليس فرح فقط، ومؤسسة معا لإنقاذ إنسان قدمنا لها مبنيين واحدا للرجال، وآخر للسيدات، ونسعى لتوفير تمويل لهما ولكي يستغلونها، وعرضت المؤسسة أخذ الأطفال أيضا وسوف نقدم لهم الدعم بشكل أكبر وهم ينالون ثقة المتبرعين لأنهم يعملون بشكل جيد".ّ

وعبرت نيفين القباج عن فرحتها البالغة بزواج العريسين نورا وعم صلاح، بعد قصة حب استثنائية عاشها الثنائي، بعد تعارفهما بمؤسسة معا إنقاذ إنسان، وتعرض العريسان لصعوبات كثيرة ففقد العريس منزله وزوجته، وهي تعرضت لإساءة كبيرة من أسرتها القريبة منها، واستمرت فترة في الشارع، وأنقذتهما مؤسسة معا لإنقاذ إنسان التي أعادت تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وبعدها ارتبطا معا، ووفرت للرجل عمل.

◄ دعم المغتربين

سعت وزيرة التضامن لإعادة دمج المصريين العائدين من الهجرة غير الشرعية خاصة العودة الطوعية لأرض الوطن، وسعت لإيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية،و إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة وعدم محاولة المهاجر غير الشرعي الشروع في المحاولة مرة أخري.

‏وتعمل مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تنفيذ برامج إعادة الدمج لضمان فعالية وكفاءة التدخلات التي سيتم تنفيذها، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ البرامج المختلفة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

موقع بريطانى: صلاح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبى

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي

الرئيس السيسي: تطوير مواقع القاهرة التاريخية لتصبح متحفًا مفتوحًا للإنسانية


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة: فتح متحف محمود خليل وحرمه مجانًا للجمهور لمدة شهر

إقبال كثيف في ثالث أيام معرض زايد للكتاب (صور)

افتتاح تجريبى لقاعة «ضي» الجديدة وصالون الراحل شاكر عبدالحميد (صور)

حجازي والنشار يحضران افتتاح أعمال يحيى عبده بجاليري «ضي»