بين الأيتام والمغتربين.. 3 مشاهد إنسانية لوزيرة التضامن الاجتماعي

نجحت وزيرة التضامن نيفين القباج في أن تكون مثالا يحتذى به، على الصعيدين الإنساني والمهني، فهي تجمع صفات إنسانية فريدة إلى جانب إلمامها بأهم الملفات في وزارتها، فهي شخصية واعية مهمومة بقضايا المواطن ووزيرة مثقفة، محتكة بالشارع المصري، ولنيفين القباج مواقف كثيرة أظهرت إنسانيتها في التعامل مع المواطنين، "الدستور" في السطور التالية رصدت مشاهد من إنسانية وزيرة التضامن.◄ دعمها للأيتاماحتفلت مصر أمس الجمعة الأولى من شهر إبريل بيوم اليتيم، ولم تهتم بإلقاء كلمة تهنيهم فيها بعيدهم، بل حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى على تناول وجبة الإفطار مع 500 ابنا من أبناء دور الأيتام، وتعهدت ببذل قصارى جهدها للوقوف إلى جوار الأيتام وإخراج أفضل ما لديهم من مواهب، كما سلطت الضوء على أعمالهم الناجحة، مؤكدة أن الأيتام بينهم نماذج حققت نجاح في المجتمع لا نراها بشكل متكرر أو مستمر.وهنأت نموذجًا ناجحًا من شباب إحدى دور الأيتام والذي أصبح معيدًا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريًا لمساعدته في الدراسات العليا، بالإضافة إلى توفير جهاز لاب توب له، مع تحمل تكاليف رسالتي الماجيستير والدكتوراة الخاصة بعبدالله.وطالبت المسئولين في دور الأيتام بالاهتمام بالأطفال الأيتام ورعايتهم؛ لأنهم يحققون إنجازات حال وجود الرعاية الكافية والمعاملة الطبية، والاعتناء بهم صحيًا واجتماعيًا، معربة عن فخرها بتقديم كل الدعم اللازم لعبدالله حتى يستكمل دراسته ومستقبله، والدراسات العليا.وقالت إن رعاية الأطفال والمسنين أولوية لدى الدولة الذي ترغب في أن يكون مثالًا وتقليدًا داخل المجتمع، متوجهة بالشكر للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على استقبال عبدالله ومنحه شقة.وتسعى الكباج لتوفير شقق للأيتام الذين انتهوا من إقامتهم بدور الرعاية.◄ عروسان من دار "معًا"استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، عروسين من دار معًا للرعاية، بعد الاحتفال بزفافهم، وأوضحت "أنا بفرح جدًا، لكن عايزة أقدم شغل وليس فرح فقط، ومؤسسة معا لإنقاذ إنسان قدمنا لها مبنيين واحدا للرجال، وآخر للسيدات، ونسعى لتوفير تمويل لهما ولكي يستغلونها، وعرضت المؤسسة أخذ الأطفال أيضا وسوف نقدم لهم الدعم بشكل أكبر وهم ينالون ثقة المتبرعين لأنهم يعملون بشكل جيد".ّوعبرت نيفين القباج عن فرحتها البالغة بزواج العريسين نورا وعم صلاح، بعد قصة حب استثنائية عاشها الثنائي، بعد تعارفهما بمؤسسة معا إنقاذ إنسان، وتعرض العريسان لصعوبات كثيرة ففقد العريس منزله وزوجته، وهي تعرضت لإساءة كبيرة من أسرتها القريبة منها، واستمرت فترة في الشارع، وأنقذتهما مؤسسة معا لإنقاذ إنسان التي أعادت تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة أخرى، وبعدها ارتبطا معا، ووفرت للرجل عمل.◄ دعم المغتربينسعت وزيرة التضامن لإعادة دمج المصريين العائدين من الهجرة غير الشرعية خاصة العودة الطوعية لأرض الوطن، وسعت لإيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية،و إيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة وعدم محاولة المهاجر غير الشرعي الشروع في المحاولة مرة أخري.‏وتعمل مؤسسات المجتمع الأهلي وجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تنفيذ برامج إعادة الدمج لضمان فعالية وكفاءة التدخلات التي سيتم تنفيذها، وذلك في إطار شراكة الوزارة مع مؤسسات المجتمع الأهلي في تنفيذ البرامج المختلفة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.