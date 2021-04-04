18025 إصابة بكورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 326 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الأحد بالمقارنة مع 376 أمس، بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 18025 من 21261.وسجلت إيطاليا 111030 وفاة بالفيروس منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.وبلغ عدد إصاباتها بالفيروس حتى الآن 3.6 مليون حالة.