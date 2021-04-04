رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قومي الطفولة» يثمن دور البرلمان في القضاء على الختان

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:10 م
قومي الطفولة
قومي الطفولة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعربت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديرها وامتنانها، للبرلمان المصري لإقراره مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

أضافت أن تلك التعديلات تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث إن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلًا عن تغليظ العقوبات أيضًا، على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ.

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس ورشة عمل مناقشة الخطة التنفيذية للقضاء علي تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحضور ممثلي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والاتحاد القومي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ونقابة الأطباء، والمجلس القومي للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وأساتذة من كليات الطب يجامعتي القاهرة وعين شمس.

أكد المشاركون أهمية تطوير السياسات اللازمة لدعم تنفيذ إجراءات القضاء علي تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال العمل مع المجلس الاعلى للجامعات لإضافة هذا المحتوي ضمن العملية التعليمية في الكليات والمعاهد الطبية بمختلف انواعها وايضا مجموعة من التدخلات والاقرارات بالتنسيق مع العلاج الحر والتربية والتعليم للحد من هذه الممارسة وضرورة تعريف الختان كعاهة وإدراجها كسبب أصلي للوفاة في البرنامج الإلكتروني لمكاتب الصحة، وأيضًا، في جدول العاهات الخاص بالتأمين الصحي، وكذلك تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للأطباء والتمريض، بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء والمجتمع المدني، إضافة الي رفع الوعي المجتمعي بمضار هذة الممارسة الضارة وتفعيل الدور المحوري والحيوي لوسائل الإعلام، وكذلك دعم دور لجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية في رفع وعي المجتمع بثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة عن طريق خط نجدة الطفل 16000 والتنسيق مع مركز الدراسات القضائية لتنفيذ دورات تدريبة متخصصة لوكلاء النيابة والقضاه في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

بانوراما عرض لا مثيل لها.. «القومى للحضارة» هل يصبح بديلًا لمتاحف مصر؟

أسعار الدواجن اليوم الأحد 4-4-2021 فى الأسواق

رسميًا.. إلغاء «البابل شيت» بامتحانات أولى وتانية ثانوي


الصور

image description

مصرع شاب في حادث مروري بدمياط

image description

«حفيدة حتشبسوت».. رضوى البحيري في جلسة تصوير خاصة لـ«الدستور»

image description

محافظ أسيوط يكرم المشرفين على وحدة أورام الثدى بالمستشفى العام

image description

شابان يزينان أكشاك الكهرباء في أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

محافظ أسيوط يفتتح وحدة علاج أورام الثدي ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

الأكثر قراءة

«المتحدة» تعلن وقف مسلسل «الملك» وتشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعته

وزير الخارجية من كينشاسا: تفاوضنا لعشر سنوات حول سد النهضة.. وأمامنا فرصة أخيرة

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

وزير التعليم يوضح حقيقة الرجوع لنظام «البوكليت»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الروماني سوفار يتوج بذهبية سلاح السيف للناشئين ببطولة العالم بمصر

يونيسيف تحث دول العالم على بذل جهود لحماية الإنفاق الاجتماعي

انتظام القمر والمشترى وزحل فى منظر بديع فجر الإثنين

أماكن بيع استمارة 111 تأمين صحى بالقاهرة والجيزة

أيام زمان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

«عناية الله».. مؤلف الروائع يكشف سر نجاح أعماله الإبداعية

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
المشهد الأول.. حب النفس
عمرو خالد
كيف تحبب ابنك فى ذكر الله؟
ماجد حبته
مجنونة العرش
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
المزيد

الثقافة

إعلان جائزة يحيي الطاهر عبدالله الجمعة 9 أبريل

«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

الشارقة تكرم الكاتب والمترجم السيد إمام

304 أعمال فنية في متحف محمود خليل