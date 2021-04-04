«قومي الطفولة» يثمن دور البرلمان في القضاء على الختان

أعربت سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تقديرها وامتنانها، للبرلمان المصري لإقراره مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.أضافت أن تلك التعديلات تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب حيث إن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والإفلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلًا عن تغليظ العقوبات أيضًا، على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ.جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس ورشة عمل مناقشة الخطة التنفيذية للقضاء علي تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بحضور ممثلي قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والاتحاد القومي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، ونقابة الأطباء، والمجلس القومي للمرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وأساتذة من كليات الطب يجامعتي القاهرة وعين شمس.أكد المشاركون أهمية تطوير السياسات اللازمة لدعم تنفيذ إجراءات القضاء علي تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية للإناث من خلال العمل مع المجلس الاعلى للجامعات لإضافة هذا المحتوي ضمن العملية التعليمية في الكليات والمعاهد الطبية بمختلف انواعها وايضا مجموعة من التدخلات والاقرارات بالتنسيق مع العلاج الحر والتربية والتعليم للحد من هذه الممارسة وضرورة تعريف الختان كعاهة وإدراجها كسبب أصلي للوفاة في البرنامج الإلكتروني لمكاتب الصحة، وأيضًا، في جدول العاهات الخاص بالتأمين الصحي، وكذلك تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للأطباء والتمريض، بالتنسيق مع وزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء والمجتمع المدني، إضافة الي رفع الوعي المجتمعي بمضار هذة الممارسة الضارة وتفعيل الدور المحوري والحيوي لوسائل الإعلام، وكذلك دعم دور لجان حماية الطفولة علي مستوي الجمهورية في رفع وعي المجتمع بثقافة الإبلاغ عن هذه الجريمة عن طريق خط نجدة الطفل 16000 والتنسيق مع مركز الدراسات القضائية لتنفيذ دورات تدريبة متخصصة لوكلاء النيابة والقضاه في هذا الشأن.