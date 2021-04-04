السعودية: مستعدون للحوار إذا غيرت إيران سلوكها

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، أنهم مستعدون للحوار إذا غيرت إيران سلوكها.وقال وزير الخارجية السعودي، مساء اليوم، إنهم يثقون في أن المجتمع الدولي سيعمل بجد لمعالجة القصور في الاتفاق النووي الإيراني وحالة عدم الاستقرار في المنقطة بسبب أنشطة طهران.وكشف فيصل بن فرحان عن تلقيهم تأكيدات بأن أي اتفاق نووي جديد سيكون ملزمًا أكثر لإيران فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.ومن المقرر أن تعقد الدول الأوروبية اجتماعات مع إيران من أجل بحث الاتفاق النووي والذي خالفت طهران العديد من بنوده وتخلت عن العديد من التزاماتها نحو الاتفاق.