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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: مستعدون للحوار إذا غيرت إيران سلوكها

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:06 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، أنهم مستعدون للحوار إذا غيرت إيران سلوكها.

وقال وزير الخارجية السعودي، مساء اليوم، إنهم يثقون في أن المجتمع الدولي سيعمل بجد لمعالجة القصور في الاتفاق النووي الإيراني وحالة عدم الاستقرار في المنقطة بسبب أنشطة طهران.

وكشف فيصل بن فرحان عن تلقيهم تأكيدات بأن أي اتفاق نووي جديد سيكون ملزمًا أكثر لإيران فيما يتعلق بقدراتها الصاروخية ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة.

ومن المقرر أن تعقد الدول الأوروبية اجتماعات مع إيران من أجل بحث الاتفاق النووي والذي خالفت طهران العديد من بنوده وتخلت عن العديد من التزاماتها نحو الاتفاق.

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