زاهي حواس يعلن تفاصيل كشف أثري جديد بالأقصر الخميس المقبل

يعلن الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن تفاصيل كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر الخميس المقبل.وقال حواس - في بيان أصدره اليوم الأحد - إنه سيسمح للصحفيين ووسائل الإعلام تصوير الكشف الأثري يوم السبت 10 أبريل الحالي بالأقصر.وكان الدكتور حواس قد أعلن في فبراير الماضي عن ملابسات وفاة الملك سقنن رع تاعا الثاني والملقب بـ"الشجاع" والذي مات في سبيل إعادة توحيد مصر في القرن الـ16 قبل الميلاد، حيث أثبتت نتائج الأشعة المقطعية أن الملك سقنن رع قتل من قبل مهاجمين متعددين من الهكسوس أجهزوا عليه من زوايا مختلفة وبأسلحة مختلفة، فكان قتل سقنن رع على الأحرى "إعدام احتفالي".