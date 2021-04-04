800 زائر لمتحف الحضارة في اليوم الأول بعد موكب المومياوات

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الأحد 800 زائر، بعد افتتاح العرض المركزي بالمتحف واستقباله موكب المومياوات الملكية.كما استقبل المتحف 400 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف ومحطات التليفزيون المصرية والعالمية، من أمريكا وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وإنجلترا وروسيا، لزيارة وتصوير قاعة العرض المركزي وبحيرة عين الصيرة التي يطل عليها المتحف، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة في المتاحف.وأشارت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل - في تصريح لها اليوم - إلى أنه تم أيضا بيع 600 تذكرة زيارة عن طريق منصة الحجز الإلكتروني التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار يوم الأربعاء الماضي، في إطار خطتها لتيسير عملية حجز تذاكر دخول المتحف على الزائرين، وتبلغ سعر تذكرة الزيارة للمصري 60 جنيها والطالب المصري 30 جنيها والزائر الأجنبي 200 جنيه والطالب الأجنبي 100 جنيه، وتبدأ مواعيد زيارة المتحف من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء بالإضافة إلى فترة مسائية يوم الجمعة من السادسة مساء وحتى التاسعة مساء.جدير بالذكر أن مجلس إدارة هيئة المتحف كان قد وافق على منح تخفيض بنسبة 50% على سعر التذكرة للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين ابتداء من الرابع إلى 17 أبريل الجاري لزيارة قاعة العرض المركزي، بالإضافة إلى السماح لممثلي وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية بالتصوير مجانا داخل قاعة العرض المركزي يومي الرابع والخامس من أبريل الجاري.