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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النواب الأردني ورومانيا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:56 م
النواب الأردني
النواب الأردني
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بحث رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات مع وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، لاسيما البرلمانية.

وأكد العودات - خلال لقائه أوريسكو، الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - عمق العلاقات التي تربط الأردن ورومانيا، قائلا "لدينا آفاق تعاون كبيرة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية، وكذلك في قطاعي الطاقة والزراعة".

وأضاف أن "الأردن يسير بخطى ثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني في مواصلة مسيرة التنمية والبناء".. مثمنا مواقف رومانيا في دعم الحق الفلسطيني بإقامة الدولة المستقلة ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدًا أن الأردن ثابت الموقف في الدفاع عن حق الأشقاء الفلسطينيين في إقامة دولتهم على ترابهم الوطني كاملة السيادة، حاملًا راية الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بقيادة الملك عبدالله الثاني، الذي ينوب عن الأمتين العربية والإسلامية في حمل هذه الأمانة.

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الروماني تميز علاقات البلدين في مختلف المجالات، وأهمية الدفع بها قدمًا بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.. قائلا إن "استقرار الأردن مهم لأمن المنطقة، وزيارتي للمملكة تعكس مدى الرغبة في مواصلة التعاون في مجالات مهمة، مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة وأيضا تكنولوجيا المعلومات".

وشدد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، كمدخل حقيقي لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، مشيدا بالدور الأردني الساعي دومًا لإحلال السلام والداعم للحق الفلسطيني.

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