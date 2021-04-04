«عزمي»: مسابقة المواهب الأدبية 2021 ستحمل اسم شاكر عبد الحميد

قام الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وبالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات برئاسة الدكتورة إيمان نجم، بتوزيع جوائز مسابقة المواهب الأدبية لعام 2020 دورة خيري شلبي، وذلك بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.وبدأت الاحتفالية بكلمة الأستاذ الدكتور هشام عزمى، الذى وجه تحيته إلى الفائزين والسادة أعضاء لجنة التحكيم، ثم تابع موضحًا أن الواقع الثقافى المصرى شهد تنظيم أربع مسابقات من قبل فى ذات الشأن؛ حيث أضاف قائلًا: "حملت الدورة الأولى لهذه المسابقة اسم المبدع الكبير الراحل إبراهيم أصلان، أما الدورة الثانية جاءت باسم المبدع الكبير الراحل محمد البساطى، فضلًا عن الدورة الثالثة التى حملت اسم الروائى الكبير المبدع بهاء طاهر، ثم أعقبتها الدورة الرابعة باسم الشاعر الكبير الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وصولًا إلى هذه الدورة التى جاءت باسم المبدع الكبير الراحل خيرى شلبى، وذلك تقديرًا لأدوارهم البارزة فى إثراء الثقافة المصرية."، واستطرد قائلًا: "تختلف هذه المسابقة عن مسابقة الدولة بالمجلس الأعلى للثقافة؛ فهى تقوم على اكتشاف الموهوبين والمبدعين الجدد، وتحديدًا من لم تتخطى أعمارهم خمسة وثلاثين عامًا من فئة الشباب، ويعد ذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، بغية اتاحة الفرصة لاكتشاف الموهبين والمبدعين بالمجالات الأدبية كافة، وتدعو جمهور الأدباء والشعراء من الأجيال الشابة تحت سن خمسة وثلاثين عامًا للاشتراك فى المواهب الأدبية المعلن عنها بالمسابقة وهى: الرواية، والمجموعة القصصية، وديوان شعر الفصحى، وديوان شعر العامية المصرية، وأدب الطفل، والدراسات الأدبية."، وفى مختتم كلمته أعلن الدكتور هشام عزمى أن الدورة التالية من المسابقة ستحمل اسم الناقد البارز الدكتور شاكر عبد الحميد، الذى رحل عن عالمنا فى نهاية الشهر الماضى، تاركًا مشروعًا نقديًا مميزًا؛ حيث تنوعت مؤلفاته بين التأليف والترجمة ولا سيما فى سيكلوجية الإبداع، التى أثرت الثقافة المصرية والعربية.ثم تحدثت الدكتورة إيمان نجم رئيسة الإدارة المركزية للمسابقات والجوائز الأدبية، قائلة: "نشرف اليوم بالإحتفال بالفائزين في المسابقة الأدبية للشباب، التى تعد أهم الأنشطة المنوطة بها الإدارة العامة للشؤون الأدبية، التابعة للإدارة المركزية الشئون الأدبية والمسابقات؛ حيث يتم الإعلان عنها سنويًا للشباب تحت سن خمسة وثلاثون عامًا، ولإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب، وقد كان لهذه المسابقة خلال أربع دورات سابقة دور كبير فى اكتشاف عددًا لا بأس به من المواهب الشابة التى أثنى عليها النقاد والمتخصصين فى المجالات الأدبية المختلفة."، وفى مختتم كلمتها أوضحت أن الإعلان عن المسابقة يكون فى أول أكتوبر من كل عام، وينتهى تلقى الأعمال فى أخر ديسمبر من نفس العام، ثم يتم إعلان نتائج المشاركين بعد الانتهاء من فحص الأعمال واعتمادها من قبل الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس؛ حيث يتم منح الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف مجالات المسابقة مكافأة مالية وشهادة تقدير، ويطبع العمل الحاصل على المرتبة الأولى فى مجالات المسابقة كافة، ضمن سلسلة كتاب المواهب الأدبية التابعة للإدارة العامة للشؤون الأدبية.يذكر أنه حضر الفاعليلة كوكبة كبيرة من الأدباء والشعراء وبعض النقاد الأكاديميين الذين مثلوا لجان التحكيم فى المسابقة، الذين كرمهم الدكتور هشام عزمى ومنحهم شهادة تقدير، ومن بينهم الشاعر الدكتور حسن طلب، والشاعر أحمد سويلم والناقد الدكتور محمد سلامة.