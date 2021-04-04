بيتر ميمي يستأنف مونتاج «الاختيار 2»

يستأنف المخرج بيتر ميمي عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل «الاختيار 2» نهاية الأسبوع الجاري.ومن المقرر أن يسلم بيتر ميمي الحلقات إلى القنوات الفضائية خلال الأسبوع المُقبل لعرضها في المارثون الرمضاني.«الاختيار 2» يجسد بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية منذ الفترة 2013 حتى 2020.مسلسل «الاختيار2» بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار وبشرى وإنجي المقدم وأسماء أبو اليزيد وطارق صبري وهادي الجيار وإسلام جمال وأحمد داش ومحمد علاء، ومصطفى أبو سريع وعمر الشناوي ومحمد جمعة وسلوى عثمان وأحمد حلاوة وأحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، وسيناريو وحوار هاني سرحان.