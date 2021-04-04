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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط ترويج 180 طربة حشيش بالشرقية

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:54 م
حشيش
حشيش
عمرو المزيدي
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نجحت أجهزة الداخلية في إحباط مخطط تشكيل عصابى لترويج 180 طربة لمخدر الحشيش بالشرقية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية من رصد نشاط عناصر تشكيل عصابي ضم، (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية) تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمحافظة الشرقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم (180 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى –3 هواتف محمولة – سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ النقدى من متحصلات الإتجار، واستخدامهم للسيارة والهواتف المحمولة فى النقل والترويج على النحو الذى أكدته التحريات.

تقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بــ (1٫320٫000جنيه تقريبًا) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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