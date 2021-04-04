طرح البرومو الرسمي لمسلسل «الطاووس» (فيديو)

طرح المخرج رؤوف عبد العزيز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، برومو مسلسل «الطاووس»، بطولة النجم جمال سليمان، ويظهر ملامح الشخصيات التي يتناولها العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2021.ويسلط المخرج رؤوف عبدالعزيز الضوء في مسلسل «الطاووس» على أحد القضايا الهامة كعادته في الأعمال الدرامية التي يقدمها ويرفع البرومو الحرج ويكشف الكثير من التفاصيل في واحدة من أهم القضايا التي تمثل خطورة على المرآة، عندما يتحول فيها البشر إلى ما لا يشبه حتى الحيوانات، وتقودهم غريزتهم إلى هدم الأخلاقيات، لذلك مازالت قضايا الاغتصاب والتحرش أزمة نعانى منها.ويعالج «الطاووس» القضية بشكل مختلف تماما، من خلال تعرض فتاة تقوم بدورها الفنانة سهر الصايغ، لحادث اغتصاب بشع على يد مجموعة من الشباب المدللين من أبناء أصحاب السلطة والنفوذ، لتصبح لا حول لها ولا قوة، وتلجأ إلى محامى ويتولى دوره النجم جمال سليمان من أجل الدفاع عنها.وبالفعل يوافق من أجل استرداد حق هذه الفتاة، الأمر الذي يجعله يتعرض للعديد من المشاكل، منها تعرضه للضرب المبرح من قبل هؤلاء الشباب، الذي يحتمى كل منهم إلى سلطته ونفوذه، وهم على يقين بأن العدل لن يأخذ مجراه، ويردد أحدهم كلمة «احنا ما بتحبسش»، وهو الأمر الذي ستكشف عنه الأحداث، وتعرض الصراع بين أصحاب النفوذ والفتاة المغتصبة.ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل يسعى رؤوف للتأكيد على الوحدة الوطنية من خلال احتضان سيدة مسيحية وتقوم بدورها الفنانة القديرة سميحة أيوب، للفتاة المغتصبة ومساعدتها على تجاوز هذه المحنة.يشار إلى أن مسلسل الطاووس بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين وهالة فاخر وخالد عليش وعابد عناني وهبة عبد الغني ومها نصار والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.