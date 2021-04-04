حمادة هلال يطرح أغنية مسلسل «المداح»

طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة الدعائية لمسلسل «المداح» والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وشارك «حمادة» صورة له على انستجرام معلنًا عن طرحه خلال الفترة المقبلة قائلًا: «يارب عبدك شيطانه، سانن سنانه وده كاس وداير ع الصالحين أغنيه مسلسل المداح قريبآ بإذن الله».ويجسد حمادة هلال خلاله شخصية صابر المداح، كما تظهر نسرين طافش خلال العمل بالحجاب وتجسد شخصية رحاب، وتجمعها قصة حب مع حمادة، ولكن المفارقة هي أن شقيقتها دنيا عبدالعزيز سوف تُعجب أيضا بـ صابر المداح، ولهذا السبب تتوتر علاقتهما طيلة الوقت.مسلسل المداح بطولة حماده هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، جمال عبدالناصر، محمد عز، هادي خفاجة، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.