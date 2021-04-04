الاتحادان الأفريقي والأوروبي يعقدان قمة لدعم تقنيات التعلم وسط صعوبات كورونا

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، عقد قمة للتعليم العالي ودعم تقنياته يوم 20 أبريل المقبل، بمشاركة الاتحاد الأوروبي واليونسيف بعنوان "بناء المهارات من أجل المستقبل".وذكر بيان الاتحاد الأفريقي أن تداعيات كورونا على العملية التعليمية كانت كبيرة، ما استدعى اجتماع ذوي الشأن في التعليم على المستويات العالمية والقارية والقطرية، لتحسين مرونة أنظمة التعليم في إفريقيا وضمان التعلم المستمر من خلال المبادرات المبتكرة، موضحًا أن هناك حاجة إلى الابتكار في تقديم خدمات التعليم عبر التقنيات الرقمية، كفرصة فريدة لإعادة تصور التعليم ومعالجة تحديات التعلم.وأشار البيان إلى أن الهدف من هذه القمة التأكيد على التزام إفريقيا والاتحاد الأوروبي اليونيسيف، بالاستثمار في إتاحة التعليم الجيد للجميع، بما في ذلك التعليم العالي والتدريب المهني والإنصاف والإدماج وتعليم وتعلم مهارات وكفاءات القرن الحادي والعشرين، التي تستجيب لاحتياجات الاقتصاد المحلي والحياة الحالية.يشارك في القمة سارة أنيانج أجبور مفوض الاتحاد الأفريقي للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، وجوتا أوربيلينين مفوضة الاتحاد الأوروبي للشراكات الدولية.